Schalkes Niederlage in München "Ich bin doch keine Maschine"

Jupp verschnuppt: Etwa zwei Stunden vor dem Anpfiff der Partie teilte der FC Bayern mit, dass der Rekordmeister gegen Schalke ohne Jupp Heynckes auskommen müsse. Der Cheftrainer hütete das Bett und konnte aufgrund eines grippalen Infekts nicht im Stadion sein. Peter Herrmann übernahm - mit Erfolg.

Das Ergebnis: Die Bayern gewannen souverän 2:1 (2:1) und drehen an der Tabellenspitze weiter einsam ihre Runden. Hier geht es zur Meldung.

Die erste Hälfte: Begann mit einer guten Chance der Schalker. Aber Bayerns Torhüter Sven Ulreich entschärfte den Schuss von Breel Embolo mit einer starken Parade (3. Minute). Kurz darauf gingen die Bayern durch Robert Lewandowski in Führung (6.) - allerdings unter gütiger Mitarbeit von Schalke-Keeper Ralf Fährmann, der den Ball zuvor nur ins Zentrum abprallen ließ. Franco Di Santo gelang zwar der Ausgleich (29.), doch sieben Minuten später stellte Thomas Müller den alten Vorsprung wieder her (36.). Erneut sah Fährmann nicht gut aus.

11 - Robert #Lewandowski ist der 2. Spieler, der in jedem der ersten 11 Heimspiele einer #Bundesliga-Saison trifft. Das schaffte zuvor nur Jupp #Heynckes 1972/73 für @borussia. Rekord. @FCBayern — OptaFranz (@OptaFranz) 10. Februar 2018

Die zweite Hälfte: Hatte bis auf einen Distanzschuss von Embolo nicht viel zu bieten. Ulreich parierte.

Dauerbrenner Alaba: Viele jungen Männer stecken mit 25 Jahren im Studium oder in der Ausbildung. Andere trampen planlos durch Australien oder Südostasien - in der Hoffnung, während der Reise eine Erleuchtung zu haben, was sie mit ihrem Leben anfangen können. Nicht so David Alaba. Bayerns Linksverteidiger absolvierte gegen Schalke bereits sein 200. Bundesligaspiel. Vor genau acht Jahren feierte er sein Pflichtspiel-Debüt im Trikot der Münchner.

Herrmanns Rache: In den Jahren 2013 und 2014 arbeitete Peter Herrmann als Co-Trainer von Jens Keller beim FC Schalke. Nun traf der 65-Jährige ausgerechnet als Cheftrainer-Eintagsfliege der Bayern auf seinen ehemaligen Klub - und siegte. Allerdings sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass ein Erfolg der Bayern bereits vor dem Anpfiff recht wahrscheinlich schien - ob mit oder ohne Herrmann an der Seitenlinie.

Beeindruckende Statistik: 21 Siege aus den letzten 22 Pflichtspielen, neunter Bundesligasieg in Serie, zwölfter Pflichtspielsieg in Folge - und zum 133. Mal nach Führung nicht verloren (124 Siege, neun Remis): Der FC Bayern schwebt Richtung 28. Meisterschaft. Eine kleine Denksportaufgabe: Wann können die Münchner frühestens Deutscher Meister werden? Antworten werden in den Kommentaren entgegengenommen.

Ralf "Bendzko" Fährmann: Bereits bei der Niederlage gegen Werder Bremen hatte Fährmann gepatzt. Auch gegen München leistete sich der sonst so sichere Torhüter zwei Fehler: Müllers Schuss aus 24 Metern ließ er nur abprallen, Lewandowski staubte ab. Bei Müllers Tor ließ er die kurze Ecke offen. Nach dem Spiel erklärte sich der 29-Jährige im "Sky"-Interview mit den Songtitel des Sängers Tim Bendzko. "Ich bin doch keine Maschine", sagte Fährmann. Bleiben wir bendzkoesk und machen Fährmann Hoffnung: Der Sänger hat auch Lieder mit den Titeln "Ohne zurück zu sehen" oder "Es geht wieder vorbei" am Start.

Was war eigentlich mit Goretzka? Ab dem Sommer spielt der 23-Jährige beim FC Bayern. Und sein neuer Arbeitgeber darf sich auf ihn freuen: Goretzka zählte zu den auffälligsten Schalkern - und ab kommender Saison wird er wahrscheinlich auch mal in der Allianz-Arena gewinnen. Das ist ihm bislang nämlich noch nicht gelungen.

Fazit: Die Bundesliga wird für den Rekordmeister (mal wieder) zum Selbstläufer. In München beschäftigt man sich derzeit in erster Linie damit, dass Heynckes schnell wieder fit wird.

Bayern München - Schalke 04 2:1 (2:1)

1:0 Lewandowski (6.)

1:1 Di Santo (29.)

2:1 Müller (36.)

FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng (71. Süle), Hummels, Alaba - Vidal - Müller, James (81. Martínez) - Robben , Ribéry (77. Coman) - Lewandowski

Schalke 04: Fährmann - Caligiuri, Stambouli, Naldo, Kehrer - Meyer (59. Oczipka), Goretzka - Schöpf, Embolo - Burgstaller (65. Harit), Di Santo (77. Konoplyanka) Zuschauer: 75.000

Schiedsrichter: Stieler

Gelbe Karten: James, Vidal - Meyer, Burgstaller