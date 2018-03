Bayern schlägt Freiburg Eigentor, Traumtor, Abstauber, Geniestreich

Der SC Freiburg hatte nur eines der vergangenen zwölf Ligaspiele verloren. Aber zu Hause gegen den FC Bayern reichte es nicht zu einem Erfolg. Die Münchner gewannen 4:0 (2:0) und haben nun 20 Punkte Vorsprung auf den FC Schalke und Platz zwei. Freiburgs Torwart Alexander Schwolow unterlief ein Eigentor (25. Minute), dazu trafen Corentin Tolisso, Sandro Wagner (55.) und Thomas Müller (69.).

25 Minuten lang taten sich die Bayern in Freiburg schwer - und dann reichten rund 180 Sekunden, um das Spiel zu entscheiden. Der Rekordmeister erzielte zwei sehr unterschiedliche und doch typische Tore.

Müller hatte in den vergangenen Wochen oft als Torjäger geglänzt. In der 25. Minute beim SC fiel dann ein Treffer, der als "klassisches Müller-Tor" gelten dürfte - dabei war es ein Eigentor. Nach einem weiten Pass von Mats Hummels, versuchte Müller zweimal, direkt in die Mitte zu spielen. Erst prallte der Ball von Caglar Söyüncüs Hacke zurück zum Bayern-Angreifer und dann von Schwolows Bein ins Tor. Drei Minuten später erzielte Tolisso ein Traumtor: Einen Schuss aus etwa 30 Metern setzte er genau in die rechte Ecke.

Dabei hatte die erste große Chance des Spiels Freiburg gehört. Lucas Höler lief nach einem Zuspiel von Janik Haberer allein auf Sven Ulreich zu, aber der Bayern-Keeper parierte mit einer hervorragenden Fußabwehr (12.). Nach dem Doppelschlag kontrollierten die Gäste das Spiel. Wagner baute die Führung aus, als ihm der Ball im Fünfmeterraum von Müller aus glücklich vor die Füße fiel (55.).

Müller belohnte sich schließlich noch mit einem eigenen Tor: Joshua Kimmich spielte eine kurze Ecke in die Mitte, Müller lief an den ersten Pfosten und traf per Direktabnahme aus spitzem Winkel (55.). Der Sieg hätte noch höher ausfallen können. Aber gerade Juan Bernat, der in Abwesenheit von Kingsley Coman (verletzt) und Franck Ribéry (krank) als Linksaußen auflief, vergab noch große Torchancen.

SC Freiburg - FC Bayern München 0:4 (0:2)

0:1 Eigentor Schwolow (25.)

0:2 Tolisso (28.)

0:3 Wagner (55.)

0:4 Müller (69.)

Freiburg: Schwolow - Lienhart (46. Kath), Gulde, Söyüncü - Stenzel, Abrashi (46. Höfler), Koch, Günter - Höler (57. Ravet), Haberer - Petersen

München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Thiago (74. Rudy), Vidal (83. Süle), Tolisso - Müller (81. Rafinha), Bernat - Wagner

Schiedsrichter: Willenborg

Zuschauer: 24.000 (ausverkauft)