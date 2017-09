Jubel des Tages: Ancelotti -Diskussion hin, Lewandowski-Interview her: Im Team der Bayern scheint es zu stimmen. Nach seinem Treffer fegte Arjen Robben in unveränderter Geschwindigkeit zur Bayern-Bank, um Franck Ribéry zu herzen. Auch spielerisch versprühte das Team heute eine gesunde Harmonie.

O'zapft is: Mainz war die bisher letzte Mannschaft, die den FC Bayern während der Wiesn-Zeit vor heimischer Kulisse schlagen konnte. Das war 2010. Zudem hätten sie das erste Team werden können, dem dieses Kunststück gleich zweimal gelang. Es kam anders.

Wiesn-Zeit ist Müller-Zeit: Zu keiner Zeit des Jahres kann sich der FC Bayern urwüchsiger geben als während der Wiesn. Da darf natürlich auch Thomas Müller nicht fehlen. Nach dem Kurzeinsatz gegen Anderlecht durfte der Ur-Bayer von Beginn an ran. Eine gute Idee von Carlo Ancelotti, der nach der Niederlage gegen Hoffenheim in allen Mannschaftsteilen umbaute. Jérôme Boateng und Arturo Vidal, die bei der 0:2-Niederlage nicht im Kader waren, rückten in die Startelf. Vorne sollte Robben für Tempo sorgen - und das tat er auch.

Die erste Hälfte: Das Spiel begann ruhig, Mainz sorgte für die ersten nennenswerten Offensivbemühungen. Dann fälschte Robben einen Müller-Schuss (11.) unhaltbar ab: 1:0 für den FC Bayern. René Adler konnte seine Klasse zeigen und wehrte gleich doppelt gegen Robben und Vidal ab. Kingsley Coman scheiterte an der Latte und auch Robert Lewandowski vergab, bevor Arjen Robben (23.) den Kollegen zeigte, wie man einen Angriff erfolgreich abschließt. Nach Vorlage von Joshua Kimmich erhöhte er mit dem schwachen Rechten auf 2:0.

Die zweite Hälfte: Fünf Minuten brauchten die Bayern, dann konnte sich Müller davonstehlen, um Lewandowski (50.) den Ball flach vor die Füße zu flanken. Der Pole schob den Ball zum 3:0 ins Netz. Es folgte ein Lewandowski-Klassiker (77.): Nach Kimmich-Flanke stand der Torjäger gefühlt sekundenlang in der Luft und köpfte zum 4:0 ein. Sebastian Rudy hätte fast noch sein erstes Pflichtspiel-Tor für den neuen Arbeitgeber erzielt. Er scheiterte jedoch an der Latte.

Chancenwucher: Rudys vergebene Chance war der dritte Lattentreffer der Bayern im Spiel. Ein weiteres Zeichen für ein gegenwärtiges Bayern-Problem, das sich an diesem Nachmittag deutlich zeigte: Im Verhältnis zur Zahl der Großchancen treffen sie derzeit das Tor viel zu selten. Vier Tore klingt gut. Bei insgesamt 27 Torschüssen ist es dennoch sehr ausbaufähig. Gegen stärkere Gegner muss das Team zielstrebiger werden.

13 - Alle 13 Feldspieler des @FCBayern waren gegen Mainz 05 an mindestens einem Torschuss direkt beteiligt. Angriff. #FCBM05 pic.twitter.com/Ypm4D8Ro6k — OptaFranz (@OptaFranz) September 16, 2017

Hannover-Jäger: Nach dem Erfolg sind die Bayern bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Hannover herangerückt. Ohne die Serie der 96er mindern zu wollen: Wirklich wichtig war es für die Münchner, nach der Niederlage gegen Hoffenheim gegenüber der Konkurrenz aus Dortmund und Leipzig vorzulegen. Das ist dem Team gelungen.

Bayern München - 1. FSV Mainz 05 4:0 (2:0)

1:0 Müller (11.)

2:0 Robben (23.)

3:0 Lewandowski (50.)

4:0 Lewandowski (77.)

Bayern München: Neuer - Kimmich, Jérôme Boateng (62. Süle), Hummels, Rafinha - Thiago, Vidal (72. Rudy) - Robben (62. Ribéry), Thomas Müller, Coman - Lewandowski

Mainz 05: Adler - Balogun, Bell, Diallo (76. Muto) - Donati, Frei, Serdar, Brosinski (65. Gbamin) - Öztunali, Quaison - De Blasis (46. Latza)

Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Gelbe Karten: Rafinha, Jérôme Boateng - Bell, Diallo

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)