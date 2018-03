Bayern versuchte nicht selten, das Pressing der Hausherren mit langen Bällen zu überspielen, was meist in Ballverlusten endete. Die Aktionszonengrafik der ersten Hälfte zeigt, dass die Bayern nur leichte Vorteile in Punkto Ballbesitz hatten (53,5 Prozent). Im Saisonschnitt hat Bayern 61,9 Prozent Ballbesitz.