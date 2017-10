Sieg beim HSV Bayern schließt zu Tabellenführer Dortmund auf

Der FC Bayern steht durch einen 1:0-Sieg beim Hamburger SV erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder punktgleich mit Borussia Dortmund auf dem zweiten Platz der Tabelle. Corentin Tolisso erzielte den Treffer des Tages (52. Minute). Der HSV belegt nach der Niederlage weiterhin den 15. Platz. Allerdings könnte die Mannschaft von Markus Gisdol am Sonntag 17. werden, sollten Werder Bremen und der SC Freiburg ihre Spiele gewinnen.

In der ersten Hälfte sorgte lediglich ein Foulspiel von Gideon Jung an Kingsley Coman für Aufsehen: Der HSV-Profi setzte während eines Konters der Münchner von der Seite gegen Coman zur Grätsche an. Jung hatte keine Chance, den Ball zu treffen. Schiedsrichter Marco Fritz entschied sich für eine Rote Karte (40.) - hart aber vertretbar.

Ansonsten tat sich der Rekordmeister, dessen Startelf im Vergleich zum Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow auf fünf Position verändert war, schwer. Einzig Arjen Robben vergab eine aussichtsreiche Chance aus spitzem Winkel nach Vorlage von Coman (21.).

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich das Team von Trainer Jupp Heynckes in Überzahl deutlich verbessert: Tolisso erzielte nach Vorlage von Thomas Müller die Führung für die Münchner. Müller verletzte sich bei der Aktion und musste raus. Er war erst kurz zuvor eingewechselt worden.

In der Folge hatten die Bayern deutlich mehr Ballbesitz und hätten die Führung ausbauen können: Thiago (71.) und Tolisso (83.) trafen den Pfosten, Mats Hummels köpfte nach einer Ecke knapp über das Tor (78.) und Robben scheiterte freistehend an HSV-Keeper Christian Mathenia (82.).

Hamburger SV - FC Bayern 0:1 (0:1)

0:1 Tolisso (52.)

Hamburg: Mathenia - Papadopoulos, Mavraj, van Drongelen (76. Ito) - Diekmeier, Douglas Santos - Sakai, Jung - Hahn (76. Kostic), Hunt (62. Holtby) - Wood

München: Ulreich - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Tolisso, Vidal - Robben, James (46. Müller, 55. Thiago), Coman - Lewandowski

Schiedsrichter: Marco Fritz

Gelbe Karten: Sakai - James, Tolisso

Rote Karte: Jung

Zuschauer: 57.000