Bundesliga: FC Bayern demütigt Werder zum Auftakt

Der FC Bayern ist fulminant in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Gegen ein chancenloses Werder Bremen gewann der deutsche Rekordmeister 6:0 (2:0). Xabi Alonso sorgte für die frühe Führung (9. Minute), Robert Lewandowski glänzte mit einem Dreierpack (13., 46., 77.), die übrigen Treffer erzielten Philipp Lahm (66.) und Franck Ribéry (73.).

Die Bayern dominierten das Spiel von der ersten Minute an. Werder kam kaum heraus aus der eigenen Hälfte - und wurde schnell bestraft. Bremens Luca Caldirola wehrte eine Flanke von rechts noch per Kopf ab, aber der Ball landete direkt bei Alonso. Der Spanier traf aus knapp 20 Metern mit einem sehenswerten Schuss, Werders Torwart Felix Wiedwald war noch dran, blieb aber ohne Abwehrchance (9.).

Nur vier Minuten später fiel der zweite Treffer. Bei einem langen Pass von Ribéry reagierte die gesamte Bremer Abwehr zu spät, Robert Lewandowski schloss von links aus spitzem Winkel ungehindert ins lange Eck ab - 2:0 (13.). Unmittelbar zuvor hatten schon Thomas Müller und Ribéry je eine Tormöglichkeiten ausgelassen (11.).

In der Folge zog sich der Rekordmeister phasenweise etwas zurück, Werder fand in der Offensive dennoch nicht statt. Die nächste große Torchance hatte erneut Müller. Etwa 30 Meter vor dem Tor kam er mit viel Platz an den Ball. Sein guter Abschluss flog an den Pfosten (32.), Lewandowski verfehlte im Nachschuss das leere Tor. Kurz darauf hatte Fin Bartels Glück: Er klärte den Ball an der eigenen Strafraumkante so, dass er auf der Latte des Bremer Tores landete (35.).

Noch vor der Pause folgte der dritte Aluminiumtreffer: Über Ribéry und Müller landete der Ball bei Lewandowski, Wiedwald lenkte dessen Abschluss an die Latte (39.). 42 Sekunden nach der Pause machte Lewandowski es besser: Bei einer Flanke von Müller war er zur Stelle und erzielte sein zweites Saisontor (46.).

Spätestens damit war das Spiel entschieden, aber dabei blieb es nicht. Innerhalb von zehn Minuten erzielten die Bayern drei weitere Tore. Lahm traf von halbrechts über den linken Innenpfosten ins Netz (66.), Ribéry überwand Wiedwald aus elf Metern Torentfernung (73.), beide Treffer hatte Müller vorbereitet. Lewandowski machte anschließend per Strafstoß seinen Dreierpack perfekt (77.). Zuvor hatte der gerade erst eingewechselte Maximilian Eggestein den ebenfalls eingewechselten Rafinha am Trikot gehalten, anschließend war der Brasilianer sehr leicht zu Boden gegangen.

FC Bayern München - SV Werder Bremen 6:0 (2:0)

1:0 Alonso (9.)

2:0 Lewandowski (13.)

3:0 Lewandowski (46.)

4:0 Lahm (66.)

5:0 Ribéry (73.)

6:0 Lewandowski (77.)

München: Neuer - Lahm (74. Rafinha), Martínez, Hummels, Alaba (78. Bernat) - Thiago, Vidal, Alonso (64. Kimmich) - Müller, Ribéry - Lewandowski

Bremen: Wiedwald - Gebre Selassie, Sané, Diagne, Caldirola - Fritz, Bauer - Yatabaré, Grillitsch (74. M. Eggestein), Bartels (88. Thy) - Johannsson (63. Sternberg)

Gelbe Karten: Sternberg

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)