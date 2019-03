Bundesliga Bayern gewinnt 5:1 in Gladbach und zieht mit Dortmund gleich

Der FC Bayern München hat sein Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach 5:1 (2:1) gewonnen und ist nun punktgleich mit Tabellenführer Dortmund, der am Freitag gegen Augsburg 1:2 verloren hat. Die Torschützen der Partie in Mönchengladbach waren Javi Martinez (2. Minute), Thomas Müller (11.), Robert Lewandowski (47., 90.+1, Foulelfmeter) und Serge Gnabry (75.) für Bayern sowie Lars Stindl (37.) für Gladbach.

Die Bayern, die gleich auf sechs erkrankte bzw. verletzte Profis verzichten mussten, brauchten nur 66 Sekunden, um in Führung zu gehen: Martinez köpfte nach einer Ecke von James den Ball aus dem Fünfmeterraum ins Tor (2.). Und die Gäste legten direkt nach: Nach einer Flanke von Gnabry, scheiterte Müller zunächst mit seiner direkten Abnahme an Gladbachs Keeper Yann Sommer, traf aber per Nachschuss zum 2:0 (11.).

Sommer hielt die Gastgeber in der Partie, in dem er Torschüsse von Lewandowski (22.) und Gnabry (30., 33.) parierte. Nach dem 2:0 kam aber auch Gladbach zu Chancen. Stindl erzielte in der 37. Minute den Anschlusstreffer.

Anpfiff: Tor, Wiederanpfiff: Tor

Auf diesen reagierten die Bayern nach Wiederanpfiff umgehend: Diesmal war es Lewandowski, dem nach 63 Sekunden und Vorarbeit von Thiago mit rechts der Blitzstart gelang (47.) - 3:1 für Bayern. Oscar Wendt (52.) und der eingewechselte Zakaria (67.) kamen für Gladbach zwar noch zu Chancen, doch das Team von Niko Kovac verteidigte gut, Gnabry erhöhte in der 75. Minute zum 4:1. Lewandowski traf in der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum 5:1-Endstand.

54 - Der @FCBayern ist erstmals seit dem 5. Spieltag wieder zumindest punktgleich mit Borussia Dortmund (je 54 Punkte) - nach dem 15. Spieltag hatte der FC Bayern noch 9 Punkte Rückstand. Aufholjagd. #BMGFCB pic.twitter.com/Z1eUGBotFA — OptaFranz (@OptaFranz) 2. März 2019

Mit dem Sieg revanchieren sich die Münchner für die 0:3-Pleite gegen Gladbach in der Hinrunde und liegen mit 54 Zählern auf Tabellenplatz zwei hinter dem punktgleichen BVB, der eine um zwei Treffer bessere Tordifferenz hat. Gladbach rutscht durch die Niederlage und den 1:0-Sieg von Konkurrent RB Leipzig gegen Nürnberg auf Platz vier ab (43 Punkte), Leipzig ist Dritter (45).

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 1:5 (1:2)

0:1 Martinez (2.)

0:2 Müller (11.)

1:2 Stindl (37.)

1:3 Lewandowski (47.)

1:4 Gnabry (75.)

1:5 Lewandowski (90.+1, Foulelfmeter)

Mönchengladbach: Sommer - Lang (76. Johnson) , Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer - Neuhaus (65. Zakaria), Hofmann (Raffael) - Hazard, Stindl, Plea

München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Rafinha - Martinez - Thiago, James (80. Sanches) - Müller (Jeong), Lewandowski, Gnabry (Davies).

Gelbe Karten: Hofmann, Kramer - Boateng, Thiago

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 54.022 (ausverkauft)