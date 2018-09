Vierter Spieltag, vierter Sieg für den FC Bayern, vierte Niederalge für den FC Schalke: Die Münchner haben bei S04 2:0 (1:0) gewonnen. James Rodríguez (8. Minute) und Robert Lewandowski per Elfmeter (64.) erzielten die Tore für die Gäste. Gerade James hätte aber noch häufiger treffen müssen.

Trainer Niko Kovac rotierte in der Aufstellung erneut - unter anderem im zentralen Mittelfeld. Am Mittwoch begann noch Renato Sanches gegen seinen Ex-Klub Benfica in der Champions League und machte ein starkes Spiel. Nun durfte auch Leon Goretzka gegen seinen ehemaligen Verein von Beginn an ran.

Im Mittelpunkt stand aber immer wieder James: Beim 1:0 löste er sich nach einer Ecke von Joshua Kimmich vom Ex-Münchner Sebastian Rudy und köpfte zur Führung ein (8.). Dann lupfte er S04-Torwart Ralf Fährmann freistehend an (25.). In der zweiten Hälfte schoss James nach guter Vorarbeit von Franck Ribéry aus fünf Metern neben das leere Tor (50.). Gut zehn Minuten später provozierte der Kolumbianer mit einem Dribbling ein Foul von Alessandro Schöpf im Strafraum. Lewandowski verwandelte den Strafstoß (64.).

6 - Robert Lewandowski trifft im 6. Bundesliga-Spiel in Folge gegen Schalke 04 – das schaffte in der Bundesliga-Geschichte noch kein Spieler gegen die Königsblauen. Torjäger. @FCBayern #S04FCB — OptaFranz (@OptaFranz) 22. September 2018

David Alaba fiel mit spektakulären Freistößen auf: In der ersten Hälfte traf er aus rund 30 Metern die Oberkante der Latte (21.), den zweiten Versuch aus ähnlicher Distanz parierte Fährmann stark (78.). Die beste Schalker Chance bereitete Rudy vor: Seine Freistoß-Flanke köpfte Breel Embolo allerdings knapp daneben (53.).

FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:2 (0:1)

0:1 James (8.)

0:2 Lewandowski (64.)

Schalke: Fährmann - Sané, Naldo, Nastasic - Caligiuri, McKennie (54. Bentaleb), Rudy, Schöpf - Di Santo (65. Harit) - Embolo, Uth (73. Burgstaller)

München: Neuer - Kimmich, Hummels, Süle, Alaba - Thiago - Müller, Goretzka, James (87. Sanches), Ribéry (84. Gnabry) - Lewandowski (78. Wagner)

Schiedsrichter: Siebert

Gelbe Karten: Naldo, Caligiuri / Wagner

Zuschauer: 62.721 (ausverkauft)