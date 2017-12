Bundesliga FC Bayern müht sich zum Sieg gegen Köln

FC Bayern München - 1. FC Köln 1:0 (0:0)

Im Duell des Herbstmeisters gegen den Tabellenletzten entwickelte sich schnell ein Spiel auf ein Tor. Die größte Chance hatte Thomas Müller nach einem guten Zuspiel von Franck Ribéry, aber FC-Torwart Timo Horn parierte glänzend (13.). Köln rettete das torlose Unentschieden in die Pause, geriet dann in der zweiten Hälfte aber doch in Rückstand. Jérôme Boateng spielte einen weiten Ball in den Strafraum, Müller legte für Robert Lewandowski auf und der Torjäger schoss sein 15. Saisontor (60.). In der Schlussphase hatte Lukas Klünter noch die große Chance zum Ausgleich, aber Tom Starke im Tor der Münchner war zur Stelle (87.).

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:0 (1:0)

Die Gastgeber gingen etwas glücklich in Führung. Werders Lamine Sané traf den Ball nach Leon Baileys flacher Hereingabe beim Klärungsversuch nicht richtig und lenkte ihn in Richtung Tor, Lucas Alario drückte den Ball über die Linie (11.). Bayer blieb das überlegene Team, Bremen war offensiv kaum zu sehen. So verwaltete Leverkusen den Vorsprung problemlos, vergab selbst noch große Torchancen, sprang am Ende aber trotzdem auf Platz vier. Es ist das elfte Bundesligaspiel der Gäste in Folge ohne Niederlage.

FC Schalke - FC Augsburg 3:2 (1:0)

Schalke traf unmittelbar vor und unmittelbar nach der Pause. Franco di Santo erzielte mit der Hacke die Führung (45.), nach dem Seitenwechsel legte Burgstaller in Folge eines Kopfballs von Naldo aus kurzer Distanz nach (47.). Caiuby brachte sein Team nach einer Ecke von Philipp Max mit einem Kopfballtor wieder ins Spiel (64.). Dann gab es innerhalb kürzester Zeit zwei Strafstöße: Michael Gregoritsch wurde von Bastian Oczipka gefoult und verwandelte selbst zum Ausgleich (79.). Auf der anderen traf Daniel Caligiuri, nachdem Marwin Hitz Schalkes Harit zu Fall gebracht hatte (83.). S04 ist durch den Sieg Tabellenzweiter.

Hertha BSC - Hannover 96 3:1 (2:0)

Am vergangenen Wochenende hatte Salomon Kalou gegen Augsburg in letzter Minute das Tor zum Ausgleich erzielt, gegen Hannover traf der Stürmer schon in der ersten Hälfte doppelt. Erst drückte er den Ball nach Vorlage von Pekarik per Flugkopfball über die Linie (18.), dann staubte er nach einer chaotischen Szene in Folge eines Freistoßes ab (45.). Auf der anderen Seite rettete Herthas Keeper Rune Jarstein sein Team mit mehreren guten Paraden. Einen Kopfball von Martin Harnik ließ der Torwart dann aber abprallen und Ihlas Bebou erzielte mit dem Nachschuss das 2:1 (65.). Hertha stellte den Zwei-Tore-Vorsprung in der Schlussphase aber wieder her: Jordan Torunarigha traf per Kopf zum Endstand (83.).