James Rodríguez ist neben dem Platz ein ruhiger, ja schüchterner Zeitgenosse. So betonte er am Sonntagabend immer wieder, dass er doch nur der Mannschaft helfen wollte. Dabei hatte sich der 27-Jährige allerdings mit drei Toren beim 6:0 gegen den FSV Mainz 05 mal wieder ins Rampenlicht geschossen.

Bei seiner Auswechslung in der 73. Minute verabschiedete ihn das Publikum in München mit großem Applaus. Der Kolumbianer ist nur einer von mehreren, zuletzt kritisierten Spielern, die sich zum Abschluss des 26. Spieltages den Frust über den mauen Auftritt in der Champions League gegen den FC Liverpool nicht anmerken ließen. Robert Lewandowski etwa traf schon nach drei Minuten zur Führung.

Das Ausscheiden, versicherten viele indes, sei aber trotz des souveränen Liga-Auftritts und des Sprungs zurück an die Tabellenspitze noch nicht komplett verdaut. Auch Präsident Uli Hoeneß bestätigte das. Die Mannschaft habe gegen Liverpool mit "zu wenig Mumm" gespielt, sagte er zwar. Eine Generalkritik verbat er sich allerdings, zumal man ja in der Bundesliga "seit über drei Monaten sehr guten Fußball" spiele. Und es sei auch nicht fair, der Mannschaft die internationale Wettbewerbsfähigkeit abzusprechen.

Sicher scheint aktuell nur, dass die Bayern für den Bundesliga-Showdown mit Borussia Dortmund gewappnet sind. In ihrem Liverpool-Frust hatten mehrere Spieler davor gewarnt, nun in ein Loch zu fallen.

Der FC Bayern - noch immer attraktiv für Stars?

Aber wie viel Wettbewerbsfähigkeit müssen sich die Bayern noch dazukaufen? Umgekehrt gefragt: Ist ein Spieler wie James, der quasi stellvertretend für die ganze Mannschaft in der Bundesliga brilliert, sich aber in der Champions League schwertut, weiter Teil des Plans?

James ist von Real Madrid ausgeliehen. Die Bayern besitzen eine Kaufoption, die sie bis zum 15. Juni ziehen müssen. Gegen eine Weiterverpflichtung spricht, dass sowohl Verein als auch Spieler Hinhalte-Taktiken fuhren. James hatte gegenüber ausländischen Medien seine Rückkehr angedeutet. Für einen Verbleib spricht, dass Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ein "Fan" des Zehners ist - und dass zugleich Madrids Trainer-Rückkehrer Zinédine Zidane nicht gerade als Bewunderer von James gilt.

Außerdem hat Madrid schon so viele Nicht-EU-Spieler verpflichtet, dass eine Rücknahme James' aufgrund der spanischen Liga-Regularien kaum noch möglich erscheint. "Nicht, dass ich wüsste", sagte James am Sonntag auf die Frage, ob es schon andere Angebote gebe. Er fühle sich wohl in München, sagte er. Aber er ist eben ein höflicher Mensch.

Ob James bleibt, sagt viel darüber aus, ob sie an der Bayern-Spitze ihren aktuellen Kader wirklich für wettbewerbsfähig halten; wie viel des angekündigten Umbruchs sie ihrem Trainer Niko Kovac zutrauen wollen; und auch, wie groß die bereits angekündigte Shoppingtour der Bayern im Sommer tatsächlich ausfallen wird.

REUTERS James Rodríguez (l.) mit Niko Kovac

Sollte der Torschützenkönig der WM 2014 gehen müssen, dann wohl deshalb, weil Platz geschaffen werden muss im Kader - für jüngere Spieler mit mindestens gleichwertigem Talent. Sollte wiederum James auf seinen Weggang pochen, könnte das auch bedeuten: Der FC Bayern ist womöglich gar nicht mehr so attraktiv für internationale Stars.

Münchner Wankelmut

Im Klub ändern sie zurzeit in vielerlei Hinsicht ihre Meinung recht schnell. Unter der Woche hatte die " Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass sich die Europäische Klub-Vereinigung ECA, mit ihren Zugpferden FC Bayern und Real Madrid, schriftlich klar gegen eine neue, deutlich größere Klub-WM ausgesprochen hatte, wie sie von der Fifa geplant wird. Anscheinend ging es dabei aber nicht um die Idee an sich, sondern um die Verteilung der möglichen Einnahmen - nach der Fifa-Abstimmung hörte sich das alles schon anders an.

Am Sonntag vollzog Hoeneß dann eine 180-Grad-Wende: Er halte die Reform für "super. Tolle Mannschaften, alle vier Jahre, wunderbar." Auch schon ab 2021? "Hoffentlich, her damit, schnell." Das hörte sich fast schon gierig an. Und auf die Nachfrage, ob seine Aussage nicht der ursprünglichen Haltung der ECA widerspreche, sagte Hoeneß nur: "Sie werden sehen, die Klub-WM kommt, und der FC Bayern wird mitspielen." 24 Teilnehmer soll sie dann haben. Hoeneß' Aussage war also ein weiterer Beleg dafür, dass er die Mannschaft im Jahr 2021 weiterhin für international wettbewerbsfähig hält.

Wie gut eigentlich der Trainer ist, diese Frage wurde dann, nach einem 6:0-Erfolg, tatsächlich auch noch gestellt. Dass er ja offensichtlich sogar im Umbruch Titel gewinnen könne, dass er aber zugleich womöglich nicht geeignet sei, die Bayern zurück zu den Top vier in Europa zu führen - was sage er zu dieser Kritik? Kovac nahm die Frage mit der gleichen Miene hin, mit der er zwei Stunden zuvor das 1:0 hingenommen hatte: völlig unbewegt. "Die Kritiker werden wohl recht haben", antwortete er zynisch. Was hätte er sonst auch sagen sollen: Er muss die Titel ja erst noch gewinnen.