Fußball-Bundesliga BVB schlägt Leverkusen 6:2, FC Bayern siegt in Köln

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 6:2 (2:0)

Der BVB hat das Top-Spiel des 23. Bundesliga-Spieltags gewonnen und Leverkusens Krise verschärft. In Dortmund gab es etliche Torchancen auf beiden Seiten. Dabei hatte die Borussia zunächst ein wenig Glück: Sowohl beim 1:0 durch Ousmane Dembélé (6. Minute) als auch beim 2:0 durch Pierre-Emerick Aubameyang (26.) fiel dem Dortmunder Torschützen jeweils der Ball vor die Füße. Beim ersten Treffer konnte Leverkusens Charles Aránguiz nicht sauber klären, beim zweiten prallte der Ball von Bayers Tin Jedvaj zu Dortmunds Starstürmer.

Kurz nach seinem 2:0 sorgte Aubameyang für den Fehlschuss des Spieltags, als er nach Vorlage von Dembélé vor dem leeren Tor auftauchte - und unbedrängt am Ball vorbei trat (31.). Auch deshalb wurde es nochmal spannend: Kevin Volland setzte sich kurz nach der Pause gegen BVB-Abwehrchef Sokratis durch und traf aus spitzem Winkel (48.). Auch nach Aubameyangs 3:1 (70.) war die Partie noch nicht entschieden, Wendell brachte Bayer per Freistoß zurück ins Spiel (74.). Doch die Joker Christian Pulisic (77.) und André Schürrle (85./Strafstoß) sowie Raphaël Guerreiro (90.) stellten Dortmunds Sieg sicher.

Leverkusen, das die fünfte Niederlage im achten Pflichtspiel des Jahres hinnehmen musste, bleibt vorerst auf Rang acht. Dortmund festigte seinen dritten Tabellenplatz.

1. FC Köln - Bayern München 0:3 (0:1)

Der FC Bayern hat seine Tabellenführung ausgebaut. Nach dem Erfolg in Köln haben die Münchner nun sieben Punkte Vorsprung auf Leipzig, das am Freitag in Augsburg unentschieden gespielt hatte. Beim FC waren die Bayern von Beginn an die dominierende Mannschaft, nur die Chancenverwertung war nicht gut. Von 14 Abschlüssen in Hälfte eins nutzen die Gäste nur einen, als Javi Martínez im Anschluss an einen Eckball nach Vorlage von Arturo Vidal traf (25.). Die spektakulärste Szene des ersten Durchgangs war jedoch die Glanzparde Manuel Neuers, der gegen Kölns Yuya Oskao ein sicheres Gegentor verhinderte (18.).

Keine drei Minuten nach der Pause sorgte Bayerns Juan Bernat nach Vorarbeit von Thomas Müller für die Vorentscheidung (48.). Danach nahmen die Münchner das Tempo aus der Partie, was angesichts des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League am kommenden Dienstag gegen Arsenal nachvollziehbar war. Kurz vor Schluss stellte der eingewechselte Franck Ribéry den Endstand her (90.).

Werder Bremen - Darmstadt 98 2:0 (0:0)

Den Großteil seiner Karriere verbrachte er in Bremen, nun ist Torsten Frings als Trainer von Darmstadt ins Weser-Stadion zurückgekehrt. Und was er dort von seiner Mannschaft sah, durfte lange ihm gefallen haben. Denn Darmstadt spielte Werder zunächst an die Wand. Bereits in den Anfangsminuten vergab der Tabellenletzte zwei Großchancen durch Aytac Sulu (3.) und Anton Colak (8.), nach einer halben Stunde stand es aus Gästesicht 10:1 nach Schüssen.

Werder, das noch in der ersten Halbzeit Verletzungen von Clemens Fritz und Zlatko Junuzovic verkraften musste, wurde nach der desolaten erste Hälfte stärker. Claudio Pizarro (47.) und Theodor Gebre Selassie (51.) vergaben jeweils die Großchance zur Führung. Die besorgte dann Max Kruse per Strafstoß nach einem Foul von Sulu an Pizarro (75.). In der Nachspielzeit erhöhte Kruse nach einem Bremer Konter (90+2.). Bremen ist nun 14., Darmstadt bleibt mit elf Niederlagen aus elf Auswärtsspielen Letzter.

Mainz 05 - VfL Wolfsburg 1:1 (1:1)

Durchwachsenes Debüt für Andries Jonker: Seine Premiere als VfL-Chefcoach endete mit einem Unentschieden in Mainz. Bei beiden Treffern stand Wolfsburgs Ricardo Rodríguez im Mittelpunkt. Erst legte er das VfL-Tor durch Mario Gomez per Eckball auf (20.), dann verlor er in der eigenen Hälfte den Ball an Levin Öztunali, der kurz darauf den Ausgleich durch Jhon Córdoba vorbereitete (24.). Wegen des Erfolgs von Bremen rutscht Wolfsburg auf Rang 15, Mainz bleibt Elfter.

TSG Hoffenheim - FC Ingolstadt 5:2 (1:1)

In Sinsheim sorgte der erste nennenswerte Abschluss der Partie für die Hoffenheimer Führung. Sebastian Rudy traf mit einem Distanzschuss, der vom Innenpfosten ins Tor prallte (17.). Nach einem Einwurf kam Ingolstadts Almog Cohen zum bis dahin sehr überraschenden Ausgleich (38.). Als später Niklas Süle beim Versuch, den Ball zu klären, ins eigene Tor köpfte, hatten die Gäste die Partie sogar gedreht (60.). Doch fast im Gegenstoß gelang der TSG durch Ádám Szalai der Ausgleich (62.). Der eingewechselte Andrej Kramaric (78.), erneut Szalai (79.) und Benjamin Hübner (88.) sorgten doch noch für den deutlichen Sieg des Tabellenvierten gegen den 17.