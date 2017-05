Fußball-Bundesliga Ingolstadt ist abgestiegen

RB Leipzig - Bayern München 4:5 (2:1)

Sportlich war es kaum noch bedeutend, doch das Top-Spiel der Bundesliga wurde zum Spektakel: Der FC Bayern hat trotz mehrfachen Rückstands gegen RB Leipzig gewonnen. Trotzdem hat RB Platz zwei sicher, die Münchner standen schon seit Ende April als Meister fest.

Bereits der erste Angriff der Partie war erfolgreich: Marcel Sabitzer köpfte Leipzig zur frühen Führung (2. Minute), beinahe hätte RB-Stürmer Yussuf Poulsen Sekunden später nachgelegt. Zwar glich Robert Lewandowski per verwandeltem Strafstoß nach Handspiel von RB-Verteidiger Bernardo aus (17.). Doch die Bayern wirkten mit dem hohen Leipziger Tempo überfordert. Die Folge: Timo Werner traf per Strafstoß zum 2:1 (29., Foul von Xabi Alonso an Emil Forsberg), kurz nach der Pause legte Poulsen nach (47.).

Thiago verkürzte noch für die Bayern (60.), Werner erhöhte nach starker Einzelaktion aber schnell auf 4:2 (65.). Die Vorentscheidung? Von wegen! Lewandowski mit seinem zweiten Treffer (84.), David Alaba (90.) und Arjen Robben (90.+5) sorgten für den spektakulären Bayern-Sieg.

FC Schalke - Hamburger SV 1:1 (1:0)

Der HSV hat durch einen Treffer von Pierre-Michel Lasogga in der Nachspielzeit ein Unentschieden auf Schalke geholt und sich damit ein Endspiel um den Klassenerhalt am letzten Spieltag erarbeitet.

Guido Burgstaller brachte S04 in Führung (25.), Klaas-Jan Huntelaar verpasste es knapp, nachzulegen: Sein Kopfball ging an den Innenpfosten (33.). Hamburgs Bakery Jatta hatte die große Chance zum Ausgleich, verstolperte aber den Ball am Ende eines Konters (45.). Turbulent wurde es in der Schlussphase: Erst schoss Bobby Wood frei vor Schalke-Keeper Ralf Fährmann neben das Tor, dann traf Joker bevor Lasogga in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:1. Kurz darauf erzielte Sead Kolasinac noch die erneute Schalker Führung, doch mitten hinein in den Jubel der Gastgeber wurde der Treffer aberkannt.

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1)

Der VfL Wolfsburg hat den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst. Gegen Gladbach holte das Team von Trainer Dieter Hecking zwar einen Punkt, mit einer Niederlage am letzten Spieltag in Hamburg kann Wolfsburg aber noch auf den Relegationsplatz abrutschen. In Folge einer flachen Ecke ging Gladbach in Führung: Christoph Kramer brachte den Ball von der Grundlinie nochmal in die Mitte, dort köpfte Yannick Vestergaard ein (24.).

In der zweiten Hälfte glich Mario Gomez aus: Er schoss nach einer Flanke von Riechedly Bazoer aus kurzer Distanz ein (58.). In der 79. Minute wurde das Spiel wegen eines Gewitters für etwa eine halbe Stunde unterbrochen und danach fortgesetzt, Tore fielen nach der Pause nicht. Gladbach hat nur noch geringe Chancen, sich für die Europa League zu qualifizieren, der Rückstand auf Platz sieben beträgt zwei Punkte.

Werder Bremen - TSG Hoffenheim 3:5 (0:3)

Die TSG darf auch am letzten Spieltag auf die direkte Champions-League-Teilnahme hoffen. Durch den klaren Erfolg gegen Bremen ist Hoffenheim (61 Punkte) nun punktgleich mit dem BVB (61).

Ádám Szalai erzielte früh das 1:0 für die Gäste (7.), kurz darauf legte Andrej Kramaric nach (12.). Werder, in der Rückrunde eines der besten Teams der Liga, wirkte in der Defensive überfordert; vor allem die linke Hoffenheimer Offensivseite bereitete den Bremern große Probleme. Steven Zuber (40.) und wieder Kramaric (49.) kamen von dort zu weiteren Toren, Ermin Bicakcic traf nach einer Ecke (52.). Theodor Gebre Selassie (59.), Philipp Bargfrede (86.) und Robert Bauer (90.) verkürzten für Bremen, das als Achter (45 Punkte) nur noch rechnerisch Chancen auf die Europacup-Ränge besitzt.

FC Augsburg - Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

BVB-Torwart Roman Bürki hielt sein Team durch eine starke Parade gegen Alfred Finnbogason zunächst im Spiel, sah später aber unglücklich aus: Er lenkte einen Schuss von Philipp Max direkt vor die Füße von Finnbogason, und der Isländer schob zum 1:0 ein (29.). Nur drei Minuten später erzielte Pierre-Emerick Aubameyang mit seinem 29. Saisontor den Ausgleich. Kurz vor der Pause hätte es nach einem Handspiel von Jeffrey Gouweleeuw Elfmeter für Dortmund geben können, aber der Pfiff blieb aus (42.).

Dortmund bleibt wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber Hoffenheim auf Platz drei und steht kommende Woche gegen Bremen unter Druck.

Augsburg ist mit zwei Punkten Vorsprung auf den HSV noch nicht gerettet. Sollte Wolfsburg am letzten Spieltag in Hamburg verlieren und der FCA gleichzeitig eine um zwei Tore deutlichere Niederlage gegen Hoffenheim kassieren, muss der FCA in die Relegation.

FSV Mainz - Eintracht Frankfurt 4:2 (0:1)

Mainz hat den Klassenerhalt so gut wie sicher. Durch einen Sieg gegen Frankfurt hat der FSV zwei Punkte Vorsprung auf Hamburg und steht punktgleich mit einem deutlich besseren Torverhältnis vor Wolfsburg. Weil der HSV und der VfL am letzten Spieltag aufeinandertreffen, können nicht mehr beide Teams an Mainz vorbeiziehen.

In der ersten Hälfte fand ein hoher Ball in den Strafraum Branimir Hrgota, und der Frankfurter Angreifer traf unbedrängt zur Führung. Der zweite Treffer fiel kurios: FSV-Torwart Jannik Huth parierte erst stark gegen Hrgota, dann schoss er im Liegen Haris Seferovic an, vom Frankfurter ging der Ball ins Tor (50.). Aber innerhalb von zwei Minuten traf Mainz doppelt: Erst verkürzte Jhon Córdoba (60.), dann erzielte Stefan Bell den Ausgleich (62.). Yoshinori Muto köpfte sein Team schließlich zum Sieg (76.). Der FSV hat nun zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und steht auf Platz 13.

SC Freiburg - FC Ingolstadt 1:1 (1:1)

Ingolstadt ist abgestiegen. Durch das Remis in Freiburg hat der FCI vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Maximilian Philipp brachte die Gastgeber in Führung (31.), doch Ingolstadt glich kurz vor der Pause aus, als Marcel Tisserand sich durch die halbe Freiburger Defensive tankte und so den Ausgleich durch Dario Lezcano vorbereitete (44.). Zu einem Sieg reichte es nicht, der späte Ausgleich des HSV sorgte dann dafür, dass die Schanzer nach zwei Spielzeiten in der Bundesliga wieder in Liga zwei spielen wird. Der SC darf nach dem Unentschieden weiter auf die Europacup-Qualifikation hoffen.

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 2:2 (0:1)

Leverkusen hat den sportlichen Gau verhindert - allerdings ohne selbst viel dafür getan zu haben. Das Team, das als Champions-League-Anwärter in die Saison gestartet war, kann nach dem Remis gegen Köln rechnerisch nicht mehr absteigen. Gegen den FC zeigte Bayer offensiv eines seiner besten Spiele unter Trainer Tayfun Korkut. Nur am Abschluss haperte es. Zur Pause hatte Leverkusen 14 Schüsse abgegeben, ein Tor war aber nur Köln durch einen abgefälschten Schuss durch Milos Jojic (14.) gelungen. Lukas Klünter legte nach (49.), ehe Stefan Kießling (60.) und Joel Pohjanpalo (71.) für Bayer das Unentschieden retteten.

Darmstadt 98 - Hertha BSC 0:2 (0:2)

Darmstadt hat sein vorerst letztes Heimspiel in der Bundesliga verloren. Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings, die bereits vor dem Spieltag als Absteiger feststand, kontrollierte gegen die Berliner zwar über weite Strecken das Spiel, die Tore machten aber die Gäste. Salomon Kalou per Kopf (15.) und Jordan Torunarigha nach einem Standard (28.) trafen für die Hertha, die als Fünfter kurz vor der Qualifikation für die Europa League steht.