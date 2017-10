Bundesliga FC Bayern siegt beim Heynckes-Comeback

FC Bayern München - SC Freiburg 5:0 (2:0)

Die Bayern haben das erste Spiel seit der Rückkehr von Trainer Jupp Heynckes gewonnen und damit Platz zwei verteidigt (Hier geht es zur Tabelle). Die Münchner Führung fiel etwas glücklich: Julian Schuster fälschte die flache Hereingabe von David Alaba unglücklich ins eigene Tor ab (8. Minute). Noch vor der Pause erhöhte Kingsley Coman auf 2:0. Freiburgs Torwart Alexander Schwolow ließ einen Abschluss von Arjen Robben nach vorn abprallen, Coman setzte mit einem Flugkopfball nach und traf (42.).

Die große Chance auf den dritten Treffer wurde den Münchnern zunächst verwehrt. Bei einem Handspiel von Caglar Söyüncu hatte Schiedsrichter Frank Willenborg bereits auf Strafstoß entschieden, eine umstrittene, aber vertretbare Entscheidung. Dennoch nahm Willenborg die Entscheidung nach Kontrolle der Bilder an der Seitenlinie wieder zurück. Wenig später stand es durch einen schönen Schuss von Thiago trotzdem 3:0 (63.). Robert Lewandowski (75.) und Joshua Kimmich (90.+3) sorgten noch für den Endstand.

TSG Hoffenheim - FC Augsburg 2:2 (0:0)

Hoffenheims Negativserie geht weiter. Auf zwei Pflichtspiel-Niederlagen hintereinander folgte jetzt nur ein Heimremis gegen Augsburg. Die TSG verpasste es damit, punktgleich mit den Bayern zu bleiben. Alle vier Tore fielen in der zweiten Hälfte, zweimal ging Hoffenheim in Führung: Zunächst köpfte Benjamin Hübner nach einem Durcheinander im Augsburger Strafraum das 1:0 (51.). FCA-Joker Michael Gregoritsch glich wenig später aus (75.). Mark Uth erzielte in der Schlussphase die erneute Führung für die TSG (85.), auch das reichte aber nicht zum Sieg. Ein Eigentor von Kevin Vogt rettete dem FCA einen Punkt (89.).

FSV Mainz 05 - Hamburger SV 3:2 (1:1)

Der HSV hat die sechste Bundesliganiederlage in Folge kassiert. Schon nach zwei Minuten lagen die Gäste zurück: Alexandru Maxim traf nach einer Vorlage von Giulio Donati. Aber die Hamburger Antwort kam schnell: Walace nutzte die schlechte Kopfballabwehr von Stefan Bell und erzielte das erste Hamburger Tor nach fünf Spielen ohne eigenen Treffer (9.). Bell sorgte allerdings in der zweiten Hälfte für die erneute Mainzer Führung, als er aus wenigen Zentimetern Torentfernung unbedrängt einköpfte (52.). Danny Latza, im Vorjahr dreifacher Torschütze gegen den HSV, erhöhte durch einen Torwartfehler von Christian Mathenia auf 3:1 (58.). Sejad Salihovic sorgte per Elfmeter nur noch für den Anschlusstreffer (90.+2).

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Sechs Spiele in Folge hatte Hannover nicht verloren, jetzt hat der Aufsteiger seine zweite Niederlage in Folge kassiert. Frankfurt nutzte in der Anfangsphase einen Hannoveraner Fehler im Mittelfeld zum ersten Treffer des Spiels. Am Ende des Gegenangriffs lupfte Sébastien Haller den Ball etwas glücklich ins Tor (10.). Salif Sané glich für Hannover aus, er köpfte eine Ecke des ehemaligen Frankfurters Pirmin Schwegler ein (36.). Ante Rebic traf kurz vor dem Schlusspfiff aber noch zum Eintracht-Sieg (90.).

Hertha BSC - FC Schalke 0:2 (0:0)

Die erste bemerkenswerte Szene gab es, als sich die Herthaner dem Protest US-amerikanischer Footballteams gegen Diskriminierung anschlossen und vor dem Anpfiff niederknieten. Den ersten Aufreger der Partie gab es erst kurz vor der Pause: Genki Haraguchi sah für eine brutale Grätsche gegen Guido Burgstaller die Rote Karte (45.). Kurz nach der Pause stand wieder Schiedsrichter Benjamin Brand im Mittelpunkt: Für ein Foul von Vladimír Darida an Amine Harit gab es berechtigterweise Elfmeter: Leon Goretzka trat an und verwandelte etwas glücklich gegen Hertha-Keeper Rune Jarstein (53.). Burgstaller erhöhte nach einem Fehler von Karim Rekik noch auf 2:0 (78.).