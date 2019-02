Bayerns Sieg gegen Schalke Aufgeholt, aber...

Wie es der Zufall wollte, bog Robert Lewandowski gerade in die Interviewzone ab, als auf den Bildschirmen die Zusammenfassung des BVB-Spiels gegen Hoffenheim lief. Der ehemalige Dortmunder sah interessiert zu, verfiel aber trotz deren 3:3-Remis und dem eigenen 3:1-Erfolg über Schalke 04 keineswegs in Euphorie. "Das sind immer noch fünf Punkte", sagte der Angreifer, der an allen drei Toren beteiligt war und obendrein am Samstagabend beim 2:1 (27.) seine persönliche 100-Tore-Marke in der heimischen Arena geknackt hatte. Mit anderen Worten: Im Moment ist noch gar nichts erreicht.

"Es war eine schöne Woche für uns", sagte Bayerns Präsident Uli Hoeneß nach dem Spiel. Und sie hätte tatsächlich kaum besser laufen können: Im Pokal ist mit Dortmund der größte Konkurrent ausgeschieden, man selbst ist bei Hertha BSC weitergekommen, und hat offensichtlich die 120-Minuten-Partie unter der Woche besser verkraftet. Während Dortmund eine Drei-Tore-Führung aus der Hand gab, brachten die Bayern ihre Führung gegen Ende im Verwaltungsmodus über die Bühne. Schon vor dem Anpfiff waren sie obendrein bereits wieder auf den zweiten Platz gesprungen, weil die punktgleichen Mönchengladbacher so deutlich verloren hatten.

Liverpool als Gradmesser

Der westfälische Ausrutscher wurde genutzt, und die daraus resultierende gute Nachricht lautet: Die Meisterschaft ist wieder etwas spannender geworden. Aber einen Showdown machen die Bayern daraus bislang noch nicht, im Gegenteil. Sie lassen selbst nach der perfekten Woche weiterhin eine Brust-raus-Mentalität vermissen.

Vielmehr beschäftigte man sich hernach ausführlich mit den eigenen Fehlern. Denn was bringt es schon, wenn man 70 Prozent Ballbesitz hat, und der Gegner trotzdem "zu Chancen kommt, obwohl er eigentlich gar nicht im Spiel" ist, wie Joshua Kimmich es formulierte? Man betreibe so viel Aufwand, der Gegner müsse überhaupt keinen Aufwand betreiben, sondern nur die Fehler nutzen.

Diesmal hatte ein Fehlpass von James den zwischenzeitlichen Ausgleich der Schalker durch den 18-jährigen Ahmed Kutucu eingeleitet. "Gefühlt konnte uns Schalke gar nicht wehtun", ärgerte sich Kimmich. Individuelle Fehler seien "das Problem, das sich durch die ganze Saison zieht". Sein Abwehrkollege David Alaba meinte: "Wenn in solchen Spielen die Fehler so bestraft werden, dann wird's in den nächsten Wochen nicht einfacher. Das ist uns bewusst." Es ist klar, wen er meinte: Das Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool (19. Februar, 21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky), dem ultimativen Gradmesser für die Bayern unter ihrem jungen Trainer Niko Kovac.

Mangelnde Souveränität

Dass die Bayern hauptsächlich von einem verunsicherten Gegner zum Toreschießen eingeladen wurden, mag das Eigenlob ebenfalls kleingehalten haben. So war das 1:0 per Slapstick-Eigentor durch Jeffrey Bruma (12.) lediglich das Ende einer haarsträubenden Fehlerkette, für die die Bayern wenig konnten. Umgekehrt hätten mehrere Fehler der Münchner leicht bestraft werden können. Abgesehen vom temporeichen Flügelspiel über Kingsley Coman und Serge Gnabry, die mal wieder zu den Besten gehörten, bewegte sich die Partie auf überschaubarem Niveau.

Neben dem Platz ist die mangelnde Souveränität aber fast noch auffälliger. Dortmunds Schwächephase interessiere ihn nicht, sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Und tobte sich viel lieber auf einem Nebenkriegsschauplatz aus. Zunächst stellte er die Leistung Lewandowskis heraus, nur um sich damit selbst eine Steilvorlage dafür zu geben, den Sky-Experten Didi Hamann abzuwatschen. Der frühere Bayern-Spieler hatte über den Polen gesagt, er werde "zum Problem" für den Verein. Salihamidzic sprach nun, fast eine Woche später, von einer "Kampagne" gegen einen der besten Stürmer der Welt. "Lewandowski ist nicht das Problem des FC Bayern, Didi Hamann ist das Problem von Sky", sagte er.

Eigentlich hätte Salihamidzic gar nicht mehr darüber reden müssen. Lewandowskis Leistung auf dem Platz hatte das schon getan.

Unklare Rückkehr von Manuel Neuer

Zweitens wirft das Rätselraten um die Verletzung von Torwart Manuel Neuer die Frage auf, was es eigentlich bringt, die genaue Diagnose zu verheimlichen. Trainer Niko Kovac sprach unter der Woche in dieser Angelegenheit gar von "ärztlicher Schweigepflicht" und "Datenschutz". Neuer setzte gegen seinen einstigen Klub schon zum dritten Mal aus. Am Samstagabend schritt er mit den Händen in den Jackentaschen versteckt zum Stadionausgang. "Bild" berichtete von einem "Skidaumen", was jedoch wenig über die Heilungsdauer verrät.

Nein, es gebe hierzu nichts Neues, behauptete Salihamidzic wieder einmal. Gab es aber doch. Ersatzmann Sven Ulreich sagte, er gehe davon aus, dass Neuer am kommenden Freitag beim Spiel in Augsburg wieder im Tor stehen wird. Wer immer es sein wird: Die Bayern würden schon allein für das Selbstvertrauen bei der Liverpool-Generalprobe sehr gerne noch einmal zu Null gewinnen. Das ist ihnen im Jahr 2019 bisher noch nicht gelungen.

Bayern München - Schalke 04 3:1 (2:1)

1:0 Bruma (12., Eigentor)

1:1 Kutucu (25.)

2:1 Lewandowski (27.)

3:1 Gnabry (57.)

München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Thiago, Goretzka - Gnabry (89. Davies), James (78. Martínez), Coman (68. Ribéry) - Lewandowski

Schalke: Fährmann - Caligiuri, Sané, Bruma, Oczipka - Rudy (33. Mascarell), Bentaleb - Serdar (54. Harit), Konoplyanka - Kutucu (73. Uth), McKennie

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Lewandowski - Caligiuri (5), Bruma