Bundesliga So wird der FC Bayern am Samstag Meister

Der FC Bayern kann am Samstagabend nach dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) die 28. Deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern. Erstmals könnten die Münchner den Titel in der heimischen Allianz Arena perfekt machen.

Zuletzt wurde Bayern am 20. Mai 2000 durch einen 3:1-Sieg gegen Werder Bremen vor eigenem Publikum Meister - damals noch im Olympiastadion. Allerdings ist das Team von Trainer Jupp Heynckes für die vorzeitige Meisterschaft auch bei einem eigenen Sieg auf Hilfe angewiesen.

So wird der FC Bayern am Samstag zum sechsten Mal in Serie Deutscher Meister:

Sollte der FC Schalke am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) nicht gewinnen oder unentschieden spielen, können die Münchner aus eigener Kraft Meister werden.

Allerdings muss Bayern im Heimspiel gegen Dortmund gewinnen, um Meister zu werden. Ein Remis reicht dem Rekordmeister nicht zur vorzeitigen Meisterschaft am 28. Spieltag.

Die frühesten Meistertitel in der Übersicht:

2013/2014, 27. Spieltag: Hertha BSC - BAYERN MÜNCHEN* 1:3

2012/2013, 28. Spieltag: Eintracht Frankfurt - BAYERN MÜNCHEN 0:1

1972/1973, 30. Spieltag: BAYERN MÜNCHEN - 1. FC Kaiserslautern 6:0

2002/2003, 30. Spieltag: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:2

2014/2015, 30. Spieltag: BAYERN MÜNCHEN - Hertha BSC 1:0

*Meistermannschaft in VERSALIEN