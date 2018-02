Bundesliga Hertha holt Punkt in München, Gladbach kann noch gewinnen

FC Bayern - Hertha BSC 0:0

Der FC Bayern hat im Heimspiel gegen Hertha BSC nur unentschieden gespielt. Bei der torlosen Partie hatte Franck Ribéry die beste Chance für die Münchner, schoss nach Vorlage von Arjen Robben jedoch deutlich über das Tor (36. Minute). Das Team von Jupp Heynckes bleibt dennoch souveräner Tabellenführer. Hertha liegt auf dem elften Rang.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0)

Der VfB Stuttgart bleibt unter Tayfun Korkut weiter ungeschlagen: Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gewann das Team zum dritten Mal in Folge 1:0. Erik Thommy erzielte in der ersten Hälfte den Siegtreffer (13.). Stuttgart entfernt sich damit weiter von den Abstiegsplätzen und liegt auf dem zwölften Platz. Frankfurt ist Dritter, kann an diesem Spieltag aber noch auf den fünften Rang zurückfallen.

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach hatte zuletzt viermal in Folge verloren und dabei kein Tor erzielt. In Hannover schoss Christoph Kramer das Team von Coach Dieter Hecking mit einem Traumtor zum Sieg (72.). Gladbach ist in der Tabelle nun Siebter, Hannover liegt auf dem neunten Platz.

TSG Hoffenheim - SC Freiburg 1:1 (0:0)

Hoffenheim hat im Kampf um einen Platz in der Europa League zwei wichtige Punkte verpasst. Andrej Kramaric erzielte mit einem direkt verwandelten Freistoß den Führungstreffer für die TSG (57.), Nils Petersen glich wenige Minuten später per Elfmeter aus (66.). Der Angreifer war zuvor von Kevin Vogt im Strafraum gefoult worden. Hoffenheim liegt auf dem achten Platz, Freiburg ist 13.