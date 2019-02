Auf die letzte Frage an diesem späten Abend wollte Bayern-Trainer Niko Kovac nicht mehr so recht antworten. Welche Konsequenzen er aus diesem Spiel ziehen würde, diesem erzitterten 3:2 gegen den FC Augsburg, hinsichtlich der Startaufstellung für Dienstag? "Lassen Sie mich eine Nacht darüber schlafen", entgegnete Kovac und zitierte ein altes russisches Sprichwort: "Der Morgen ist schlauer als der Abend."

Kovac hatte davor auch schon genug gesprochen. Und das was er gesagt hatte, war eindeutig, denn so deutlich wie nach dem Auftritt in Augsburg hatte er seine Mannschaft selten kritisiert. Fazit: Was der FC Bayern am Freitag zeigte, reicht bei weitem nicht für Champions League-Gegner Liverpool. Nie und nimmer. Deswegen lagen die Nerven bei Kovac spürbar blank.

Einzig das Endergebnis war erfreulich aus Münchner Sicht. Und die Tatsache, den Rückstand auf Tabellenführer Dortmund bis auf zwei Punkte verkürzt zu haben. Den gerade taumelnden BVB, der am Montag in Nürnberg spielt, wieder unter Druck zu setzen. Das war es dann auch schon mit den positiven Aspekten. Denn ansonsten setzten die Spieler nichts von dem um, was ihnen Kovac mit auf den Weg gegeben hatte. Wie etwa die Vorgabe, endlich mal wieder zu Null zu spielen, mit einer stabilen Defensive, die sich Selbstvertrauen holt für Dienstag.

Und dann stand es nach 13 Sekunden 0:1.

Weil sich die komplette Abwehr übertölpeln ließ und Leon Goretzka mit dem schnellsten Eigentor der Bundesliga-Historie den Ball ins Bayern-Tor kickte. Auch bei der Szenerie des zweiten Gegentreffers wirkten die Verteidiger wie unbeteiligte Randfiguren. Wieder ging es über die rechte Seite von Joshua Kimmich, bevor Niklas Süle den Ball halbherzig den Augsburgern in die Füße spielte und Dong-Won Ji zum 2:1 unter die Latte schoss.

Zwischen Augsburg und Anfield liegen Welten

"Ich glaube, das ganze Spiel über hatten die Augsburger drei Schüsse, und zwei waren wieder drin", schimpfte Kovac später über die erschütternde Defensivleistung. "Das ist das, was uns schon die ganze Saison verfolgt. So etwas darf uns in Liverpool nicht passieren."

Dabei sollte Augsburg zum idealen Testlauf werden. Kovac schickte eine Startformation auf den Platz, die sich einspielen sollte für das Achtelfinale in der Champions League gegen den FC Liverpool (19. Februar, 21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: Sky.) Zumal auch Augsburg früh attackierte, ekliges Pressing spielte. Genau das, was die Bayern auch am Dienstag erwarten wird.

Nur wenn sie sich dabei schon gegen den Tabellenfünfzehnten der Bundesliga so plagen, wie soll das erst gegen den Zweiten der Premier League werden? Zwischen Augsburg und Anfield liegen Welten.

Drohendes Debakel

Spielerisch wie auch im Zweikampfverhalten wirkten die Bayern völlig verunsichert. Dass sich Thiago widerstandslos den Ball abjagen ließ, dass man auch in der zweiten Halbzeit Gegenspieler am Fünfmeterraum frei zum Kopfball ansetzen ließ, dass Niklas Süle weitere Fehlpässe spielte, all das dürfte Niko Kovac beschäftigen und beunruhigen.

Denn am Dienstag heißen die Gegenspieler nicht Jan Moravek, Reece Oxford oder Michael Gregoritsch. Dann geht es in der Defensive gegen Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino. "Wenn wir in Liverpool anfangen, die drei da laufen zu lassen, dann werden wir uns alle paar Minuten in einer brenzligen Situation befinden. Wenn man die laufen lässt, wenn man sagt, der Hintermann macht das schon..." Den Rest des Satzes ließ Kovac unvollendet. Man konnte ihn sich auch selbst zusammenreimen. Dann droht ein Debakel. Dann ist eben im Achtelfinale Schluss mit Champions League.

Kovac wirkte sichtlich angefasst. Die Reizbarkeit bei ihm war schon während des Spiels zu beobachten. Bei jeder nächstbesten Entscheidung von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus echauffierte er sich beim Linienrichter oder beim Vierten Offiziellen, wer ihm eben gerade über den Weg lief. Zwischendrin ließ er sich sogar auf einen wort- und gestenreichen Ferndisput mit Trainerkollege Manuel Baum ein. Die Nervosität von Kovac ist freilich gut nachzuvollziehen. Es steht am Dienstag viel auf dem Spiel, das Duell mit Liverpool dürfte richtungsweisend sein für den Verlauf der restlichen Saison.

Atmosphärische Störungen

Der Freitag jedenfalls wies noch nicht in die gewünschte Richtung, hatte Kovac unter der Woche doch noch gesagt: "Das Spiel in Augsburg ist sehr wichtig für die Atmosphäre im Hinblick auf das Liverpool-Spiel." Deswegen herrschten auch atmosphärische Störungen am späten Freitagabend, zwischen Kovac und seiner Mannschaft. Gerade die Fehler in der Verteidigung ließen ihn nicht mehr los, immer wieder kam er auf die Abwehr zu sprechen. "Dass der FC Bayern eine offensiv orientierte Mannschaft ist, ist klar. Aber die Defensive gehört auch dazu. Da müssen wir uns verbessern."

Was Kovac personell ändern wird? Kommt doch wieder Jérôme Boateng für den unsicheren Süle? Umstellen muss der Coach vermutlich in der Offensive, notgedrungen. Dass ausgerechnet Doppeltorschütze Kingsley Coman kurz vor Schluss in die Kabine humpelte und für Dienstag auszufallen droht, war das betrübliche Ende eines ernüchternden Abends.

Mag schon sein, dass am Dienstag alles wieder anders ist und sich die Bayern in Anfield doch in einen Rausch spielen. Der Auftritt am Freitag schürte daran aber mehr Zweifel als Hoffnung.

FC Augsburg - FC Bayern 2:3 (2:2)

1:0 Goretzka (1., Eigentor)

1:1 Coman (17.)

2:1 Ji (23.)

2:2 Coman (45.+3)

2:3 Alaba (53.)

Augsburg: Kobel - Oxford, Khedira, Danso - Schmid, Moravek (78. Koo), Stafylidis (69. Richter), Max- Ji - Cordova, Gregoritsch

Bayern: Neuer Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago (82. Martínez) - Goretzka - James (56. Müller) - Gnabry (64. Ribéry), Lewandowski, Coman

Schiedsrichterin: Steinhaus

Gelbe Karten: Richter / Goretzka, Martínez

Zuschauer: 30.660