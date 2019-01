Bundesliga FC Bayern schlägt Stuttgart dank starker zweiter Hälfte

Der FC Bayern München hat sein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart 4:1 gewonnen. Durch den Sieg halten die Bayern den Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund, die gestern mit einem 5:1-Sieg gegen Hannover 96 vorgelegt hatten, bei sechs Punkten. Der VfB hat nun die ersten beiden Spiele nach der Winterpause verloren, es ist die vierte Niederlage in Folge.

Bereits nach fünf Minuten schippte Joshua Kimmich den Ball in den Strafraum zu Kingsley Coman. Dem gelang es, Robert Lewandowski in der Mitte anzuspielen, der den Ball für Thiago ablegte. Mit einem präzisen Flachschuss erzielte der Spanier die 1:0-Führung.

In der 26. Minute dann jedoch die unerwartete Antwort: Anastasios Donis erreichte eine lange Flanke von Christian Gentner. Der Grieche nahm den Ball mit der Brust an und zirkelte den Ball aus rund 24 Metern in den Winkel zum 1:1.

3 - Anastasios #Donis war in den beiden Auswärtsspielen in München an 3 Toren beteiligt (2 Treffer, 1 Assist), damit erzielte er 2 seiner 5 #Bundesliga-Tore gegen den FC Bayern. Lieblingsgegner. #FCBVfB @VfB pic.twitter.com/p1GITSLVfz — OptaFranz (@OptaFranz) 27. Januar 2019

VfB-Kapitän Gentner trifft ins eigene Tor

In der 55. Minute kam der zur Pause eingewechselte Serge Gnabry aus halbrechter Position zum Abschluss, nachdem ihn eine Flanke von links erreicht hatte. Sein Schuss wäre für Ron-Robert Zieler vielleicht noch haltbar gewesen, doch ausgerechnet Gentner, Stuttgarts Kapitän, kam von hinten herangerauscht und lenkte den Ball unhaltbar ins eigene Tor ab. Erneute Führung Bayern.

Rund zehn Minuten später lagen Glück und Pech für die Bayern nah beieinander. Auf der einen Seite spielte Donis einen feinen Ball auf Nicolas González, der jedoch aus kurzer Distanz den Pfosten anschoss. Im direkten Gegenzug wurde Lewandowski von Marc-Oliver Kempf im Stuttgarter Strafraum am Fuß erwischt, es gab Elfmeter. Der Pole trat selbst an - und traf ebenfalls Aluminium. Damit hat Lewandowski nun zwei seiner letzten fünf Bundesliga-Elfmeter vergeben, nachdem er zuvor 17 in Folge verwandelt hatte.

Bongarts/Getty Images Robert Lewandowski

Der nächste Standard, ein Eckball, besiegelte in der 71. Minute schließlich die Stuttgarter Niederlage. Zieler kam aus seinem Kasten, um den Ball wegzufausten, verschätzte sich dabei jedoch grob. Leon Goretzka köpfte den Ball zum 3:1 ins Tor. Es war der fünfte Saisontreffer für den Neuzugang der Bayern. Lewandowski (85. Minute) konnte seinen vergebenen Elfmeter noch gut machen, als er nach Vorarbeit durch Kimmich Zieler umkurvte und das 4:1 erzielte.

FC Bayern München - VfB Stuttgart 4:1 (1:1)

München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martínez (46. Gnabry), Thiago - Müller (75. Rodríguez), Goretzka, Coman (86. Davies) - Lewandowski

Stuttgart: Zieler - Beck, Kabak, Kempf, Insúa - Gentner, Ascacíbar, Esswein (90. Sosa), Zuber (87. Didavi) - González, Donis (74. Thommy)

Schiedsrichter: Frank Willenborg

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Alaba (4), Gentner (3)