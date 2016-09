Bayerns Sieg gegen Ingolstadt Der zweite Anzug sitzt noch nicht

Beinahe wäre es für München ein komplett trostloses Wochenende geworden. Nach tagelangem Sonnenschein startete das Oktoberfest am Samstagmittag im Dauerregen, und jetzt waren auch noch die Spieler des FC Bayern drauf und dran, Punkte gegen einen Außenseiter liegen zu lassen.

Da kam Jérôme Boateng gerade recht, als er in der 83. Minute aufs Feld lief. Die Zuschauer schrien seinen Namen bei der Einwechslung so laut, als ob sie damit Wolken vertreiben wollten. Zum einen freuten sich die Fans des FC Bayern München einfach, dass der Nationalspieler nach zehn Wochen Verletzungspause zurückkehrte.

Aber diese Einwechslung erzählte auch etwas darüber, wie es um den Rekordmeister bestellt war: Es stand 2:1 für Bayern, und doch musste nun dringend ein Innenverteidiger her, der für Stabilität sorgt. Kaum auf dem Platz, war Boateng dann tatsächlich mitentscheidend für den Spielausgang: Er behielt im Zweikampf gegen den gefährlichen Ingolstädter Dario Lezcano die Oberhand - und hatte dabei großes Glück, dass seine robuste Aktion nicht abgepfiffen wurde. Im darauf folgenden Konter erzielten die Bayern das 3:1 durch Rafinha - der glückliche Endstand.

Die Bayern "maximal geärgert"

Man könnte nun sagen, auch mit Blick auf den knappen Erfolg auf Schalke acht Tage zuvor: Der Bayern-Dusel ist wieder da. Das ist jener Begriff, der früher oft herangezogen wurde, um einen Last-Minute-Sieg der Münchner zu erklären. Zumindest hatten die tapfer kämpfenden Ingolstädter einen Punkt verdient gehabt, mindestens. "Man hat bei den Heimspielen der Bayern gegen Bremen und gegen Rostow gesehen, dass es nichts bringt, sich in der eigenen Hälfte zu verstecken", sagte Ingolstadts Coach Markus Kauczinski mit Stolz in der Stimme. Man habe zwar keine Punkte geholt, aber die Bayern "maximal geärgert".

Der Mut des neuen Erstliga-Trainers schien belohnt zu werden: Ingolstadt ging durch Lezcano früh in Führung (8. Minute), zwang die Münchner durch fleißiges Pressing zu einer für sie mäßigen Passquote von 85 Prozent, und verzeichnete am Ende tatsächlich mehr Torschüsse (13) als die Bayern (10). Darunter beste Chancen wie jene durch Mathew Leckie in der 53. Minute, als Manuel Neuer den Schuss aus kurzer Distanz irgendwie noch über die Latte lenkte. Insofern war es auch kein Dusel gewesen, der die Bayern vor einem Punktverlust bewahrte, sondern eben dem Welt-Torhüter.

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hatte am Freitag scheinbar tiefgestapelt: "Es wird ein offenes Spiel", hatte er prophezeit, und für viele überraschend Recht behalten. Mit Philipp Lahm, Thomas Müller und David Alaba fielen gleich drei Stammspieler wegen eines Magen-Darm-Virus aus. Auch Mats Hummels musste absagen, laut Twitter-Meldung der Bayern wegen einer Erkältung. All das spielte den offensiv eingestellten Ingolstädtern in die Karten.

Routiniers entscheiden die Partie

"Wir haben mit einer ganz neuen Formation gespielt. Die Automatismen greifen dann nicht immer zu 100 Prozent, das hat man auch gemerkt", sagte der viel geprüfte Neuer. Es sei schwer gewesen, so Ancelotti, "manchmal müssen auch wir leiden", fand er. Und zeigte sich zufrieden, wie seine Mannschaft dann mit Plan B das Spiel für sich entschied.

Ingolstadts Kapitän Marvin Matip fand es zwar despektierlich, die Startelf der Bayern als "zweiten Anzug" zu titulieren, doch maßgeschneidert war er tatsächlich nicht. Vor allem Ricardo Sanches und Kingsley Coman, die beiden Jüngsten auf dem Platz, wirkten manchmal überfordert und trafen falsche Entscheidungen, Coman hatte aber auch gerade erst eine Kapselverletzung auskuriert. Die Mannschaft wirkte an manchen Stellen zu jung, zu ungestüm. Zudem fehlte ein Taktgeber. Doch die älteren Akteure auf dem Platz bogen es gerade: Robert Lewandowski erfüllte mit dem schnellen, sehenswerten Ausgleich erneut seine Stürmerpflichten, der 34-jährige Xavi Alonso und der 31-jährige Rafinha legten nach - aufgelegt hatte die Tore der 33-jährige Franck Ribéry, der wieder einmal auffälligster Münchner war.

"Wenn du hier bestehst, dann kannst du gegen jede andere Mannschaft auch mithalten", sagte Ingolstadts Sportchef Thomas Linke, ein ehemaliger Bayern-Spieler. Die Nachricht aus dem regnerischen München an die Republik, speziell an den nächsten Gegner Hertha BSC, lautet: Gegen einen Rekordmeister mit Personalsorgen kann es sich lohnen, auf Sieg zu spielen. Selbst zur Wiesn-Zeit, in der die Bayern zum letzten Mal vor sechs Jahren verloren haben.