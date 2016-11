Bundesliga Ingolstadt entlässt Trainer Kauczinski

Markus Kauczinski ist nicht länger Trainer des FC Ingolstadt. Das bestätigte der Bundesligist über Twitter. Mit der Trennung reagiert der Klub auf den schlechten Saisonstart: Nach zehn Spielen hat der FCI noch keinen Sieg und steht mit zwei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zuletzt hatte Ingolstadt 0:2 gegen den FC Augsburg verloren.

Ingolstadt möchte mit diesem Schritt "für einen neuen Impuls" sorgen, sagte Harald Gärtner, Geschäftsführer Sport und Kommunikation des FCI, in einer Mitteilung des Vereins. Man sei zu dem Entschluss gekommen, dass es für den Klub "das Beste ist, einen Neuanfang zu machen".

Damit startet nun auch die Suche nach einem neuen Coach. Der Verein wolle einen Trainer verpflichten, der "darauf brennt, das Team zurück in die Erfolgsspur zu führen", sagte Sportdirektor Thomas Linke. Sollte der FCI bis zum Dienstag keinen neuen Cheftrainer finden, werde es laut dem Statement des Klubs zunächst eine interne Interimslösung geben. Nach der Länderspielpause geht es zunächst zum Auswärtsspiel nach Darmstadt.

Kauczinski hatte Ingolstadt erst im Sommer übernommen. Er löste Ralph Hasenhüttl ab, der den Klub in die Bundesliga geführt und dort gehalten hatte. Dann wechselte Hasenhüttl zu RB Leipzig, Kauczinski rückte vom Zweitligisten Karlsruher SC nach. Dort war er zuvor mehr als vier Jahre Cheftrainer gewesen.

In Ingolstadt blieb der Erfolg aus. Dem 1:1 zum Auftakt gegen den Hamburger SV folgten sechs Niederlagen in Folge. Kauczinski holte mit dem FCI nur einen weiteren Punkt, gegen Borussia Dortmund kassierte sein Team in der Nachspielzeit das 3:3. Danach kassierte Ingolstadt gegen Mainz und nun gegen Augsburg weitere Pleiten, das war der Vereinsführung offenbar zuviel. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt aktuell bereits fünf Punkte.