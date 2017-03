Bundesliga Kolasinac schießt Schalke zum Sieg in Mainz

Der FC Schalke 04 hat im Abstiegskampf drei wichtige Punkte geholt. Durch Sead Kolasinacs Treffer (50. Minute) zum 1:0 (1:0)-Sieg in Mainz kletterte der Viertelfinal-Teilnehmer der Europa League auf den neunten Tabellenplatz und hat nun 33 Punkte. Mainz befindet sich mit 29 Punkten auf dem zwölften Rang und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16.

Christian Heidel stand vor Beginn der Partie im Mittelpunkt. Für Schalkes Sportdirektor war es die erste Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der 53-Jährige arbeitete von 1992 bis 2016 in Mainz.

In der Anfangsphase des Spiels hatte Schalke deutlich mehr Ballbesitz und gewann mehr Zweikämpfe. Thilo Kehrer per Kopf (13.) und Guido Burgstaller mit einem Schuss aus 18 Metern (18.) vergaben die ersten nennenswerten Chancen für das Team von Trainer Markus Weinzierl.

Mainz tauchte in der 23. Minute erstmals gefährlich im Schalker Strafraum auf: Nach einer Flanke von Daniel Brosinski landete der Ball bei Jhon Córdoba und prallte von dessen Oberschenkel knapp neben das Tor. In der Folge wurde Mainz stärker. Córdoba scheiterte aus kurzer Distanz an Schalke-Keeper Ralf Fährmann (37.). Beim anschließenden Eckball köpfte Bojan Krkic Kolasinac an, der zu einer weiteren Ecke klärte (38.). Nachdem der Eckball zunächst durch die Schalker Abwehr geklärt wurde, parierte Fährmann einen Distanzschuss von Danny Latza (39.).

Schalke zeigte sich in der zweiten Hälfte deutlich verbessert: Kolasinac spielte einen Doppelpass mit Burgstaller und schoss aus zehn Metern in die lange Ecke - der Mainzer Torhüter Jonas Lössl war chancenlos. Mainz hatte wenig später durch einen Distanzschuss von Krkic eine gute Gelegenheit zum Ausgleich (60.).

In der Folge war die Partie von vielen Fouls im Mittelfeld geprägt, die den Spielfluss störten. Schalke verwaltete in der Folge die Führung und ließ keine erwähnenswerten Mainzer Chancen mehr zu, hätte aber durch eine Großchance von Nabil Bentaleb noch das 2:0 erzielen können. Allerdings scheiterte der Offensivspieler freistehend an Lössl (90.).

FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 0:1 (0:0)

0:1 Kolasinac (50.)

Mainz: Lössl - Donati, Bungert, Ramalho, Brosinski - Gbamin, Latza (82. Muto) - Öztunali, Bojan (61. Quaison), Jairo (61. De Blasis) - Córdoba

Schalke: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Badstuber, Kolasinac - Stambouli, Goretzka (46. Bentaleb) - Schöpf, Meyer (62. Caligiuri), Choupo-Moting - Burgstaller (83. Di Santo)

Schiedsrichter: Wolfgang Stark

Zuschauer: 33.000

Gelbe Karten: Jairo, Bungert - Burgstaller, Badstuber, Schöpf, Choupo-Moting