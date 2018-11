Der FC Schalke hat die Lust am Angreifen entdeckt. Im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg traten die Schalker ungewohnt offensiv auf, 5:2 (2:1) hieß es am Ende. Mehr als drei Treffer in einer Partie waren dem Team in dieser Saison in zuvor 17 Pflichtspielen nicht gelungen.

Gegen Nürnberg erzielten Steven Skrzybski (26. Minute, 84.), Amine Harit (32.), Guido Burgstaller (70.) und Bastian Oczipka (90.+3) Schalkes Tore. Für Nürnberg trafen Federico Palacios (38.) und Adam Zrelak (78.). Die Schlussphase verbrachten die Gäste nach einem Platzverweis gegen Robert Bauer (67.) in Unterzahl.

Eigentlich verlaufen Bundesligapartien mit Schalker Beteiligung meist so: Die Knappen machen dem Gegner das Leben schwer, doch wenn sie den Ball haben, geschieht wenig. Vor der Begegnung mit Nürnberg hatte der Vizemeister acht Treffer in elf Spielen erzielt. So harmlos war sonst nur Schlusslicht Stuttgart. Gegen Nürnberg aber agierte Schalke offensiv.

Mathenia patzt, Skrzybski trifft

Es dauerte sechs Minuten bis zur ersten guten Chance durch Schalkes Burgstaller, und das sollte nicht die einzige bleiben. Allein der Stürmer hatte in der 16. Minute nach einer Eckballvariante oder in der 57. Minute weitere gute Gelegenheiten. Besser als Burgstaller machte es Skrzybski, der dabei von einem Torwartfehler profitierte.

Christian Mathenia eilte aus dem Tor, um einen langen Pass von Schalkes Daniel Caligiuri zu klären. Doch der Nürnberger Keeper verfehlte den Ball, wodurch Skrzybski ins nun leere Tor schießen konnte. Kurz darauf erhöhte Harit nach einer Burgstaller-Flanke auf 2:0. Vorentschieden war die Partie damit aber nicht.

So effektiv die Schalker Offensive war, so löchrig wirkte die Verteidigung. Mikael Ishak (18., 28.) und Hanno Behrens (25.) vergaben Nürnberger Chancen auf einen Treffer. Den erzielte Palacios per Nachschuss, nachdem zuvor Ishak am stark parierenden Schalke-Torwart Ralf Fährmann gescheitert war.

Caligiuri brilliert

In Unterzahl gelang dem Club zwar durch den eingewechselten Zrelak ein zweites Tor. Weil aber Schalkes Stärken überwogen, schien der Erfolg der Gastgeber kaum ernsthaft in Gefahr. Nach der Pause verpasste Skrzybski einen möglichen weiteren Treffer knapp (47.), auch Burgstaller (57.) gelang sein Treffer zunächst noch nicht.

In Überzahl verlängerte der Österreicher dann einen Schuss von Caligiuri ins Tor. Kurz vor Schluss stellten Skrzybski - wieder hervorragend vorbereitet durch Caligiuri - und Oczipka den Endstand her. In der Tabelle bleiben die Schalker (13 Punkte) auf Platz 14 und damit direkt vor Nürnberg (10).

Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 5:2 (2:1)

1:0 Skrzybski (26.)

2:0 Harit (32.)

2:1 Palacios (38.)

3:1 Burgstaller (70.)

3:2 Zrelak (78.)

4:2 Skrzybski (84.)

5:2 Oczipka (90.+3)

Schalke: Fährmann - Stambouli, S. Sané, Nastasic - Caligiuri, Rudy (80. Mascarell), Oczipka - Bentaleb, Harit (86. Schöpf) - Burgstaller, Skrzybski (88. Wright). - Trainer: Tedesco

Nürnberg: Mathenia (44. Bredlow) - Bauer, Margreitter, Mühl, Leibold - Petrak - Behrens, Rhein - Kubo (79. Misidjan) - Ishak (71. Zrelak), Palacios. - Trainer: Köllner

Schiedsrichter: Winkmann (Kerken)

Zuschauer: 62.271 (ausverkauft)