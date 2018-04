Schalke 04 hat seinen Spieler Max Meyer nach dessen öffentlichen Mobbingvorwürfen suspendiert. Das teilte der Tabellenzweite der Bundesliga am Montag mit. Am Morgen war ein Interview Meyers in der "Bild"-Zeitung erschienen, in dem er klagte, er fühle sich auf Schalke schlecht behandelt. Seinen Sportvorstand Christian Heidel griff er scharf an. Von "Mobbing" gegen seine Person war darin unter anderem die Rede.

Meyer (22 Jahre, vier Länderspieleinsätze) bestritt für Schalke in der laufenden Saison 24 Bundesligaspiele. An den vergangenen sieben Spieltagen saß er allerdings viermal 90 Minuten auf der Bank. Am Samstag beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach fehlte er offiziell wegen einer Fußverletzung. Meyer widersprach dieser Darstellung: Er habe seit Donnerstag zur Verfügung gestanden.

Machen Sie mit bei der großen Fan-Umfrage von SPIEGEL ONLINE

"Dieses Vorgehen und diese Aussagen können wir nicht tolerieren. Noch mehr als die unzutreffenden Behauptungen stören uns die Mobbingvorwürfe, die wir aufs Schärfste zurückweisen. Schalke 04 hat sich gegenüber Max Meyer immer korrekt verhalten", sagte Heidel.

Ein Angebot zur Vertragsverlängerung hatte der Mittelfeldspieler abgelehnt und bekräftigt, den Verein zum Saisonende zu verlassen.