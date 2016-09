Schalkes Niederlage in Berlin Die Null steht

Ausgangslage: Die Hertha aus Berlin gehört zu den positiven Überraschungen der noch jungen Saison. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen war der Hauptstadtklub neben dem Rekordmeister aus München das einzige verlustpunktfreie Team. Ganz anders die Situation beim Gegner: Schalke 04 startete mit großen Ambitionen und einem erfolgsversprechenden Trainer in die neue Spielzeit. Die erhofften Resultate blieben bislang allerdings aus. 0:1 in Frankfurt, 0:2 gegen München. Immerhin: Am Donnerstag feierte S04 in der Europa League gegen Nizza den ersten Pflichtspielsieg unter der Leitung von Markus Weinzierl.

Statistik des Spiels: Schalke wartete vor der Partie noch immer auf den ersten Saisontreffer. Rekordtransfer Breel Embolo und Klaas-Jan Huntelaar waren bislang nicht vom Glück verfolgt. Doch die Torflaute lenkt vom eigentlichen Problem des Klubs ab: Saisonübergreifend hat Schalke 13 Spiele in Folge nicht mehr zu null gespielt. Eine derartige Negativserie gab es zuletzt vor 30 Jahren. Auch deshalb wurden mit Naldo und Abdul Rahman Baba zwei hochkarätige Verteidiger verpflichtet.

Startformationen:

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik , Langkamp, Stark, Plattenhardt - Skjelbred, Lustenberger - Weiser, Darida, Haraguchi - Ibisevic

Schalke 04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Stambouli, Bentaleb - Embolo, Goretzka, Choupo-Moting - Huntelaar

Ergebnis des Spiels: Hertha BSC besiegt Schalke 04 2:0 (0:0). Hier geht es zum Spielbericht.

Erste Hälfte: In den ersten 45 Minuten bekamen die 50.000 Zuschauer im Olympiastadion nur wenig geboten. Zunächst hatte Hertha leichte Vorteile, doch mehr als zwei Distanzschüsse von Per Skjelbred und Vladimír Darida (15.Minute/24.), die jeweils ihr Ziel verfehlten, sprangen nicht heraus. Dann wurden die Gäste mutiger. Wenn Schalke gefährlich vor das Tor von Rune Jarstein kam, war fast immer Eric-Maxim Choupo-Moting beteiligt. Sein Schuss aus sieben Metern wurde jedoch von Peter Pekarík entscheidend abgefälscht (31.).

Zweite Hälfte: Begann ereignisreicher als die erste. Schalkes Benjamin Stambouli versuchte es aus knapp 30 Metern, sein Schuss wurde abgefälscht und von Jarstein zur Ecke geklärt. Doch in eine erste Schalker Druckphase fiel dann das Tor der Hertha: Stambouli verlor den Ball leichtfertig an Pekarík, dessen Hereingabe fand Mitchell Weiser. Sein Schuss landete im Winkel (64.). Kurz darauf sorgte der eingewechselte Valentin Stocker mit seinem Treffer für die Entscheidung (74.).

Planlos: Neuer Trainer, neue Philosophie? Bislang ist beim FC Schalke davon wenig zu sehen. Die Mannschaft wirkt rat- und ideenlos. Mal werden lange Bälle auf einen verzweifelten Huntelaar geschlagen, mal versuchen sie zu kombinieren. Beides ohne Erfolg.

AP Matija Nastasic, Klaas Jan Huntelaar, Benedikt Hoewedes und Nabil Bentaleb

Enttäuschung(en) des Spiels: Embolo, Bentaleb, Stambouli: Schalke startete nach dem Weggang von Leroy Sané eine Transferoffensive. Doch die Zugänge wurden ihren Erwartungen bisher nicht gerecht. Embolo wurde mit einer desaströsen Passquote (60 Prozent) zur Halbzeit ausgewechselt, Stambouli verschuldete das erste, Bentaleb wenig später das zweite Gegentor.

Geburtstagskind des Spiels: Max Meyer hatte sich seinen 21. Geburtstag und 98. Bundesliga-Einsatz wohl anders vorgestellt. Zunächst die späte Einwechslung, dann die Niederlage in Berlin. Immerhin: Vor dem Silbermedaillengewinner von Rio hatten erst zwei Spieler in der Historie im gleichen Alter mehr Partien absolviert. Julian Draxler (105) und Karl-Heinz Körbel (100). Ob ihn diese Statistik trösten kann?

An Weinzierls Stelle würde ich nicht den Mannschaftsbus nehmen... #DoitWerderStyle — Arne1904 (@Arne1904) 18. September 2016

Fehlstart: Schalke steht nach drei Niederlagen zum Auftakt auf dem 17. Tabellenplatz. Null Punkte, null Tore - die Null steht. Viele Fans hatten gehofft, dass unter Markus Weinzierl endlich Ruhe einkehrt. Doch der 41-Jährige steht schon früh unter Druck. Er ist der erste Schalker Coach überhaupt, der die ersten drei Bundesliga-Partien verloren hat. Eine Entlassung im Mannschaftsbus, wie sie beim Bremer Trainer Viktor Skripnik vorgenommen wurde, droht ihm aber nicht.

Erkenntnis des Spiels: Drei Spiele, drei Siege. Die Hertha ist aktuell der erste Bayern-Verfolger. Damit hätten in der Hauptstadt nur die größten Optimisten gerechnet. Am kommenden Mittwoch kommt es nun zum Spitzenspiel der Bundesliga. Der Tabellenführer empfängt während des Oktoberfests das Überraschungsteam der Liga.