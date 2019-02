Bundesligist Schalke 04 möchte eine Straße nach seinem verstorbenen Ex-Manager Rudi Assauer benennen. Das gab der Verein bekannt und verriet seine konkreten Pläne, den Arenaring in den "Rudi-Assauer-Ring 1" umzutaufen. Voraussetzung wäre eine Zustimmung der Stadt Gelsenkirchen, die der Verein wegen dieses Anliegens kontaktieren wolle.

Die Trauer über den Tod unseres ehemaligen Managers, Weggefährten und Freund ist tief.



Der FC Schalke 04 würdigt Rudi #Assauer. #S04https://t.co/X52prxtjNt — FC Schalke 04 (@s04) February 8, 2019

Eine Umbenennung des Stadions sei hingegen kein Thema. Zahlreiche Fans hatten die Idee am Mittwoch über soziale Medien thematisiert. Der Verein lehnte Forderungen dieser Art ab und verwies dabei auf den Verstorbenen. "Genau wie wir würde Rudi sich wünschen, dass unser königsblaues Wohnzimmer noch sehr lange Veltins-Arena heißt", schrieb der Verein.

Es ist spätestens jetzt Zeit für die Rudi-Assauer-Arena auf Schalke!

#S04 — Dominik (@dominiknullvier) 6. Februar 2019

Noch bevor die Pläne zur Umbenennung einer Straße umgesetzt werden, wird Assauer im engsten Familienkreis beigesetzt. Auch den Fans wird die Möglichkeit gegeben, sich von der Vereinslegende zu verabschieden. "Es ist auch klar, dass der Verein eine Trauerfeier machen wird, um Rudi Assauer würdig zu verabschieden", sagte Sportvorstand Christian Heidel, "Termin und Ort werden wir noch bekanntgeben."

Assauer war am vergangenen Mittwoch im Alter von 74 Jahren verstorben. Schon beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf verabschiedete sich der Verein von ihm, wenige Stunden nachdem Assauers Tod bekannt geworden war. Ab Samstag wird am Eingang der Arena ein Kondolenzbuch ausliegen.

In den Farben getrennt, in der Sache vereint!#Assauer pic.twitter.com/hSMVsDJ3Hv — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) 7. Februar 2019

Auch Schalkes Revier-Rivale Borussia Dortmund will Assauer gedenken. Beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) wird die BVB-Mannschaft mit Trauerflor auflaufen. Zudem wird es vor dem Anpfiff eine Gedenkminute geben. Assauer ist nicht nur auf Schalke eine Legende, sondern verbrachte zuvor als Spieler eine lange und erfolgreiche Zeit in Dortmund. Sechs Jahre lang spielte er in Schwarz-Gelb und holte mit dem Verein 1966 den Europapokal der Pokalsieger.