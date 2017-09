Schalke nach Sieg gegen Stuttgart Klub der Ungewissheit

Fröhlich pfeifend lief Clemens Tönnies am Sonntagabend durch die Gänge der Schalker Fußballarena. Der Aufsichtsratschef war offenbar bester Laune, 3:1 hatte sein Revierklub gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Der FC Schalke steht nun im oberen Tabellendrittel, sogar vor dem FC Bayern, da kann man schon mal heiter sein. Und doch wirkte Tönnies' gute Laune wie eine gewagte Extravaganz inmitten all der Nachdenklichkeit, die dieser Abend in Gelsenkirchen hinterlässt.

Er sei zwar froh, "schon zwei Spiele gewonnen" zu haben, sagte Trainer Domenico Tedesco, "aber wir wissen auch, dass es noch ein sehr weiter Weg ist". Denn die Mannschaft benötigte nicht nur viel "Spielglück" für diesen Sieg, wie Sportvorstand Christian Heidel erklärte. Die Partie offenbarte auch den Gesamtzustand des FC Schalke 04, der aktuell nicht jeden rundum glücklich stimmt.

Zur Halbzeit pfiffen viele Zuschauer nicht fröhlich, sondern vor Wut. Sie ärgerten sich über einen bedenklichen Rückfall in den passiven Lust- und Mutlos-Fußball, unter dem der Klub und seine Fans während der vergangenen Jahre immer wieder zu leiden hatten. Bereits nach zehn Minuten ging aller Schwung verloren, Schalke agierte viel zu passiv. Und das trotz einer frühen Führung durch einen vom Videoassistenten verhängten Elfmeter, glücklich verwandelt von Nabil Bentaleb (4. Minute). Der Frust über diesen Rückfall und den verdienten Ausgleichstreffer durch Chadrac Akaolo (41.) mischte sich letztlich auch mit dem grundsätzlichen Unbehagen, das viele Schalker erfüllt.

Der Klub hat noch sehr zu kämpfen unter den radikalen Renovierungsarbeiten, die Tedesco und Heidel derzeit ausführen. Es war das erste Heimspiel seit der unglücklichen Trennung von der Klubikone Benedikt Höwedes, die sich sportlich gut erklären lässt, aber eine große emotionale Lücke gerissen hat. Auch deshalb inszenierten die Anhänger in der Nordkurve eine Choreografie mit klarer Botschaft: "70 Mio ausgegeben und dabei 70 % der Identität verloren", stand auf einem großen Transparent, dem zwei weitere großflächige Banner folgten: "Identitätsverlust stoppen, Knappenschmiede stärken" und "Die Wurzeln achten und nicht vernichten".

Zwischen Modernisierung und Schalker Werten

Es gibt große Zweifel, ob Heidel und Tedesco die richtigen Leute sind, um die ersehnte Modernisierung voranzutreiben und gleichzeitig das traditionelle Schalker Selbstverständnis zu bewahren. Tedescos Spielanalyse dürfte das Vertrauen kaum gestärkt haben.

Denn als der Trainer nach dem wichtigsten Grund für die schwache erste Hälfte gefragt wurde, monierte er die falsche "Zweikampftechnik" und versuchte zu erklären, was das heißt: "Wir versuchen zu oft zu stellen, vor allem in den ersten Linien müssen wir lernen durchzulaufen, und zwar im Vollsprint. Das ist eine Charakteristik, die wir in 88 Prozent der Fälle brauchen." Gemeint ist, dass vor allem die Offensivspieler beim Verteidigen wirklich versuchen sollen, aktiv und aggressiv den Ball zu erobern, statt nur Pass- und Dribbelwege zuzustellen. Aber 88 Prozent?

Es fällt vielen Schalkern schwer, einem Trainer zu vertrauen, der so spricht und eine Klubikone wie Höwedes demontiert. Im Fall einer Niederlage hätte schon jetzt ein echtes Krisenszenario gedroht. Doch das 2:1 von Naldo (47.), Guido Burgstallers 3:1 (48.) und eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit retteten den Abend. Endgültig überzeugt ist nach dieser Vorstellung allerdings noch niemand, die Gefahr einer kippenden Stimmung bleibt enorm.

Auch Heidel genießt noch kein volles Vertrauen

Zumal auch die Skepsis gegenüber dem Manager immer weiter wächst: Dass mit Höwedes und Johannes Geis kurz vor Transferschluss zwei recht prominente Profis abgegeben wurden und der Kader mit 19 Feldspielern nun beängstigend klein ist, wirkt wie ein Managementfehler. Wird es gelingen, die notwendige Konkurrenz im Kader zu erzeugen? Schalke ist auf der Suche nach neuen Helden.

Der Trainer und der Sportvorstand haben bisher jedenfalls keine Herzen erobert, Leon Goretzka und Thilo Kehrer taugen nur bedingt, weil sich abzeichnet, dass sie den Klub im kommenden Sommer verlassen werden. Und die meisten anderen sind noch nicht lange genug da. Es bleiben Ralf Fährmann und ein großes Vakuum, das Leute wie Burgstaller, Bastian Oczipka oder der großartige Amine Harit füllen könnten. Aber für den Moment haben die Schalker es mal wieder geschafft, einen schönen sportlichen Erfolg mit vielen negativen Emotionen zu trüben.

FC Schalke - VfB Stuttgart 3:1 (1:1)

1:0 Bentaleb (4./Foulelfmeter)

1:1 Akolo (40.)

2:1 Naldo (47.)

3:1 Burgstaller (48.)

Schalke: Fährmann - Stambouli, Naldo, Nastasic - Goretzka - Kehrer, Bentaleb (46. Caligiuri), Oczipka - Harit (75. McKennie), Meyer (46. Burgstaller), Konoplyanka Stuttgart: Zieler - Pavard, Baumgartl, Kaminski - Beck (72. Asano), Mangala (62. Ascacibar), Gentner, Aogo - Akolo (59. Donis), Brekalo - Terodde

Schiedsrichter: Willenborg

Gelbe Karten: McKennie - Donis

Zuschauer: 61.000