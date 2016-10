Fußball-Bundesliga Starke Schalker besiegen Mainz

Der FC Schalke hat den Sprung aus der Abstiegszone der Bundesliga geschafft. Das 3:0 (1:0) gegen Mainz 05 war der zweite Saisonsieg für das Team von Trainer Markus Weinzierl, das nun mit sieben Punkten auf Tabellenplatz 14 steht. Mainz ist nach der dritten Niederlage Neunter.

Christian Heidel, früher Manager bei Mainz und nun in gleicher Funktion bei Schalke, sagte nach dem Spiel: "Ich habe mich wahnsinnig gefreut, auch wenn es gegen Mainz war. Die Mannschaft versteht immer mehr, welche Art Fußball wir spielen wollen."

Nach der Verletzung von Breel Embolo stellte Weinzierl im Sturm zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag Franco di Santo auf - eine gute Entscheidung, wie sich zeigen sollte. Der Argentinier machte gemeinsam mit seinen Nebenleuten Max Meyer und Alessandro Schöpf von Beginn an viel Druck nach vorn, aber die Mainzer Abwehr stand zunächst gut. Gelegentlich gelangen dem Team von Martin Schmidt ordentliche Konter über Levin Öztunali und Yunus Malli, aber auch hier: Torchancen gab es erstmal keine.

Erst in der 21. Minute kam der erste Schuss auf das Tor der Mainzer. Der ehemalige 05er Johannes Geis schoss einen Freistoß aus spitzem Winkel in Richtung Jonas Lössl, doch der Keeper parierte. Kurz darauf war er machtlos: Leon Goretzka flankte von der rechten Seite in den Mainzer Strafraum, di Santo legte per Brust für Nabil Bentaleb ab und der algerische Nationalspieler traf aus rund zwölf Metern (23. Minute).

Mainz mit nur einer guten Chance

Mainz wurde in der ersten Hälfte nur einmal durch Jhon Cordoba gefährlich. Der Kolumbianer hatte sich gegen Matija Nastasic durchgesetzt und lief auf Ralf Fährmann zu. Doch der Torhüter war zuerst am Ball, Cordoba kam mit seiner Grätschte zu spät und sah für die gefährliche Aktion noch die Gelbe Karte (41.).

Drei Minuten nach Wiederanpfiff glänzte di Santo - diesmal nach Flanke von Schöpf - zum zweiten Mal als Vorbereiter. Auf der Torlinie eroberte er den Ball und legte mit guter Übersicht zu Meyer, der sicher traf. Es folgten Proteste der Mainzer, weil der Schiedsrichter-Assistent zuvor ein Handspiel von Gaetan Bussmann angezeigt hatte, doch Referee Daniel Siebert hatte die Situation gut eingeschätzt und den Vorteil laufen lassen.

Cordoba vergab noch eine gute Chance zum Anschlusstreffer, als er freistehend vor Fährmann neben das Tor schoss (55.), erneut Bentaleb machte es für Schalke dann deutlich besser. Nach Doppelpass mit Sead Kolasinac schob der Mittelfeldspieler zum 3:0 ein (61.) - dabei blieb es.