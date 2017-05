34. Bundesliga-Spieltag Europa, Relegation, Karriereende - das müssen Sie wissen

Gleich fünf Teams haben am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison noch Chancen auf die Europa League.

Am besten sieht es derzeit für die Fünftplatzierte Hertha aus, die am 34. Spieltag gegen Leverkusen spielt, die Flop-Mannschaft der Stunde. Was soll da schiefgehen? Köln ist Siebter, will nach Europa und arbeitet "mit Hochdruck an diesem Vorhaben". So steht es zumindest auf der Klubhomepage unter dem Menüpunkt "Europa". Ein witzige Idee des FC-Marketings.

FC Köln

Auch Hamburgs Medienabteilung erregte diese Woche Aufmerksamkeit, als sie einen Ablaufplan für den möglichen Kartenverkauf zu den Relegationsspielen verschickte. Etwa 20 Minuten nach Abpfiff des letzten Spieltags würde er beginnen. Beim HSV sind sie eben routiniert im Umgang mit der Relegation. Der Liga-16. spielt im direkten Abstiegsduell gegen Wolfsburg, mit etwas Glück muss aber keines der beiden Teams in die Zitterduelle um den Ligaverbleib - es könnte auch den FC Augsburg treffen.

Bibbern, zittern, feiern - und das in neun Partien gleichzeitig am Samstag um 15.30 Uhr (High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Ein Fest für Fans. Und es stehen nicht nur sportliche Entscheidungen auf dem Programm. Mit Philipp Lahm verlässt einer der größten deutschen Profis die Fußball-Bühne. Und: Wer gewinnt die Torjägerkrone?

Für wen es um was geht, das sehen Sie ausführlich in unserer Fotostrecke: