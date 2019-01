Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf und Trainer Friedhelm Funkel nehmen die Gespräche über eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrages nun doch wieder auf.

"Wir haben uns gestern Abend noch einmal zusammengesetzt, um in Ruhe über alles zu reden", erklärten Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer und Friedhelm Funkel. "Dabei ist uns bewusst geworden, dass zwei Dickköpfe zu sehr auf ihren Positionen beharrt haben. Das war ein Fehler. Im Interesse von Fortuna Düsseldorf werden wir gemeinsam diesen Fehler korrigieren", hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Der Aufsteiger und Funkel wollen laut Mitteilung bis zum Rückrundenauftakt gegen den FC Augsburg kommende Woche eine Einigung erzielen.

Am Freitag hatte Fortuna noch bekannt gegeben, dass die Gespräche zwischen dem Klub und Funkel gescheitert seien und der Trainer den Verein nach Saisonende verlasse. Der 65-Jährige hatte das Angebot der Fortuna abgelehnt, konkrete Gespräche über seine Zukunft erst dann zu führen, wenn eine Entwicklung in der Rückrunde abzusehen ist und auf einer schnellen Lösung in der Winterpause bestanden.

Funkel hatte die Fortuna im März 2016 im Abstiegskampf der 2. Bundesliga übernommen. Nach dem Klassenerhalt führte er die Mannschaft in der vergangenen Saison zum direkten Aufstieg in die Bundesliga. Der Aufsteiger hat die Hinrunde der aktuellen Saison als 14. beendet und feierte unter anderen einen Sieg gegen Borussia Dortmund (2:1) und ein Remis gegen Bayern München (3:3).