Bayern-Sieg gegen Leipzig Old School

Die Szene des Spiels: Renato Sanches ist mit 21 Jahren der jüngste Spieler im Kader des FC Bayern. In der 83. Minute marschierte der Portugiese ganz allein durch den Leipziger Strafraum, scheiterte aber am starken RB-Keeper Peter Gulacsi. Der Abpraller landete beim ältesten Münchner Franck Ribéry, der mit einer einfachen Körpertäuschung zwei Gegenspieler ins Leere rutschen ließ, um dann unbedrängt den Siegtreffer zu erzielen.

Das Ergebnis: Ribérys Tor reicht zum 1:0-Sieg, mit dem die Münchner den Rückstand auf die Tabellenspitze auf sechs Punkte verkürzen, nachdem der BVB überraschend bei Fortuna Düsseldorf gepatzt hatte. Hier geht es zur Meldung.

Der ewige Franck: Am 2. Dezember 2007, vor etwas mehr als elf Jahren, erzielte Ribéry sein erstes entscheidendes Tor zu einem 1:0-Sieg der Bayern. Der Gegner hieß damals Arminia Bielefeld, Sanches war zehn Jahre alt, und RB Leipzig existierte höchstens als verrückte Idee.

12 - @FranckRibery erzielt in der 12. BL-Saison in Folge für den @FCBayern mindestens 2 Tore – das gelang sonst nur Klaus Augenthaler (auch 12) sowie Gerd Müller (14) für die Münchner. Konstant. #FCBRBL pic.twitter.com/6oTR0EgWoh — OptaFranz (@OptaFranz) December 19, 2018

Die erste Hälfte: Hatte nur wenige Highlights zu bieten - dafür dann aber richtige. Serge Gnabry steckte schön auf Robert Lewandowski durch, dessen Schuss aus 15 Metern Peter Gulacsi an den Innenpfosten wischte (24. Minute). Weil Lewandowski knapp im Abseits stand, hätte ein mögliches Tor zurückgenommen werden müssen. Die Gäste aus Leipzig brachten es zumindest zu einem regulären Aluminiumtreffer. Nach einer Ecke von Kevin Kampl köpfte Dayot Upamecano aus fünf Metern an die Latte (36.).

Gegen den modernen Fußball: Es gibt so viele Dinge, gegen die man sein kann: Krieg, Massenmord, Atomkraft und vieles mehr. In München hat man sich entschieden, mit einem großen Banner "gegen den modernen Fußball" zu demonstrieren. Gemeint sind vermutlich Retorten-Klubs und zerstückelte Spieltage, nicht schnelles Umschaltspiel. Aber einen Tag, nachdem Uli Hoeneß als Aufsichtsratsvorsitzender der Bayern AG für vier weitere Jahre im Amt bestätigt wurde, klingt es dann doch nach anachronistischer Verherrlichung einer vermeintlich guten alten Zeit. Passend dazu brachte Niko Kovac nach einer knappen halben Stunde für den verletzten Gnabry mit Ribéry einen wandelnden Anachronismus, der die Partie entschied. Als hätten es die Fans geahnt.

"Gegen den modernen Fußball" steht auf dem Plakat der Bayern-Südkurve. Den Wunsch kriegen sie ja bald erfüllt. Im Achtelfinale. #LFC — Oliver Wurm (@oliverwurm) December 19, 2018

Die zweite Hälfte: War ähnlich wie die erste lange nicht besonders ereignisreich. Erst in der Schlussphase ging es rund: Joshua Kimmich hätte per Kopfball das 1:0 erzielen müssen, sein Schnurrbart ist aber so modern, dass er wohl am stark reagierenden Gulacsi scheitern musste (79.). Die Leipziger hatten ihre beste Szene sogar noch später. Nach Ribérys Treffer vergab Yussuf Poulsen per Kopf die Chance zum Ausgleich (85.). In der Nachspielzeit wurde es hektisch: Stefan Ilsanker grätschte Thiago das Standbein weg und sah dafür zu Recht die Rote Karte (90.+1). Im folgenden Getümmel musste auch Sanches mit Gelb-Rot vom Platz (90.+2).

Ein typischer Ribéry gefolgt von einem typischen Ribéry: Seit mehr als elf Jahren erzielt der Franzose mit der Nummer 7 entscheidende Tore für die Bayern, mit denen er die Münchner Fans verzückt. Genauso lange leistet er sich kleine Ausraster und unfaire Aktionen, mit denen er Anhänger gegnerischer Teams gegen sich aufbringt. Insofern war nur folgerichtig, dass Ribéry nach seinem Siegtreffer gegen Leipzig auch der Erste war, der Ilsanker für dessen rüdes Foul einen Schubser mitgab. Dass Sanches dafür bestraft wurde, passte zum Spiel. Weg mit dem Jungen, alle Macht den Alten.

Falsche Schlüsse: So wenig wie Borussia Dortmund nach der ersten Saisonniederlage verzweifeln muss, sollten die Bayern den Fehler machen, den knappen Sieg gegen Leipzig zu sehr zu feiern. Natürlich sind die drei Punkte mit Blick auf die Meisterschaft wichtig, aber spielerisch war das, was die Münchner boten, über weite Strecken dasselbe biedere Stückwerk, das in dieser Saison schon viele Punkte gekostet hat. Vielleicht würde ein bisschen moderner Fußball hier und da doch nicht schaden.

FC Bayern München - RB Leipzig 1:0 (0:0)

1:0 Ribéry (83.)

Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Goretzka, Thiago - Gnabry (28. Ribéry), Müller (90. Martínez), Coman (61. Sanches) - Lewandowski

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konaté, Upamecano, Halstenberg - Demme, Kampl - Laimer (87. Cunha), Bruma (81. Ilsanker) - Poulsen (88. Augustin), Werner

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Marco Fritz

Gelbe Karten: - / Demme, Laimer

Rote Karte: Ilsanker (90.+1)

Gelb-Rot: Sanches (90.+2)