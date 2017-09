Trainerjubiläum beim 1. FC Heidenheim Herr Schmidt, wie wird man zehn Jahre lang nicht entlassen?

SPIEGEL ONLINE: Herr Schmidt, haben Sie ein schlechtes Gewissen?

Frank Schmidt: Wieso sollte ich?

SPIEGEL ONLINE: Nach Ihrer aktiven Fußballerzeit 2007 sollen Sie ihrer Familie versprochen haben, auch mal samstags den Rasen zu mähen. Dazu dürften Sie selten kommen.

Schmidt: Das stimmt. Dabei sah es eigentlich gut aus für diesen Plan. Ich hatte das Angebot eines Freundes, in seiner Versicherungsagentur einzusteigen. Es gab nach meiner Fußballerkarriere endlich mal Aussicht auf geregelte Arbeitszeiten.

SPIEGEL ONLINE: Aber daraus wurde nichts.

Schmidt: Genau. Der 1. FC Heidenheim fragte mich, ob ich den Trainerposten übernehmen möchte - und das wollte ich unbedingt.

SPIEGEL ONLINE: Langjährige Treue scheint Ihnen zu liegen, aktuell ist kein Trainer länger im Amt, Sie sind der dienstälteste im deutschen Profifußball. Am Sonntag gegen den VfL Bochum feiern Sie Ihr zehnjähriges Jubiläum als Coach des 1. FC Heidenheim. Beschäftigen Sie sich mit solchen Zahlen?

Schmidt: Ich weiß, dass Arsène Wenger etwa doppelt so lang beim FC Arsenal im Amt ist und Torsten Lieberknecht im kommenden Frühjahr sein zehnjähriges Trainerjubiläum bei Eintracht Braunschweig feiern könnte.

SPIEGEL ONLINE: Wie lautet Ihr Zwischenfazit in Heidenheim?

Schmidt: Drei Aufstiege liegen hinter uns - es ging von der Oberliga bis in die zweite Bundesliga. Aktuell ist mein Team dabei, sich dort zu etablieren. Das ist eine tolle Entwicklung.

SPIEGEL ONLINE: Sehr analytisch.

Schmidt: Heidenheim ist für mich etwas Besonderes. Ich bin hier geboren, habe in diesem Klub als Spieler meine Karriere beendet und bin hier nun seit zehn Jahren Trainer. Das ist ein Zwischenschritt, wir wollen uns auch in Zukunft weiterentwickeln.

SPIEGEL ONLINE: Seit Sie in Heidenheim als Coach angestellt sind, hat der Hamburger SV 16 Mal den Trainer getauscht. Ihr Ligakonkurrent Arminia Bielefeld sogar 19 Mal. Haben Sie einen Tipp, wie man so lange im Amt bleibt?

Schmidt: Es gibt kein Erfolgsgeheimnis und es ist auch nicht gesagt, dass unser Konzept in Heidenheim das einzig Richtige ist. Abgesehen davon arbeiten wir seit einem Jahrzehnt voller Überzeugung eng zusammen und versuchen als Trainerteam keine Langeweile aufkommen zu lassen.

SPIEGEL ONLINE: So etwas ist doch nur möglich, weil Sie bei einem so kleinen Verein wie Heidenheim arbeiten.

Schmidt: Das stimmt nicht.

SPIEGEL ONLINE: Wie sind die zehn Jahre dann zu erklären?

Schmidt: Wir haben Erfolg. Es ging mit dem direkten Aufstieg in die Regionalliga los und wir haben weiterhin Ziele. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es in einer perfekten Saison mal bis in die Bundesliga. Wir wollen immer besser werden. Nur deswegen ist diese Ära möglich.

SPIEGEL ONLINE: Würden Sie sich auch einen anderen Klub zutrauen? Wenn wir beim Beispiel Hamburger SV bleiben: Dort ist die Medienlandschaft lauter. Externe Geldgeber nehmen Einfluss. Unruhe ist an der Tagesordnung.

Schmidt: Natürlich würde ich mir so eine Aufgabe zutrauen. Es gibt sogar Tage, da wünsche ich mir mehr Action. Trotzdem hätte ich Respekt. Unser Weg in Heidenheim ist sicherlich nicht auf den HSV zu übertragen.

SPIEGEL ONLINE: Warum nicht?

Schmidt: Es gibt dort andere Schwerpunkte. Es zählt der schnelle Erfolg. Man braucht im Trainerberuf auch glückliche Konstellationen und muss sich immer selbst die Frage stellen: Wie kann ich meine Fähigkeiten als Coach bei einem Verein einbringen und ihm weiterhelfen?

SPIEGEL ONLINE: Eine Qualität sollen Ihre leidenschaftlichen Ansprachen sein. Nutzt sich so etwas über die Jahre ab?

Schmidt: Das ist bisher noch nicht passiert. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Spieler ein hohes Maß an Eigenmotivation mitbringen oder entwickeln. Meine Rolle und die des Trainers allgemein liegt sicher darin, zu führen und zu motivieren. Am Ende ist jeder Beteiligte - vom Trainer über Spieler bis hin zur Vereinsführung - für den Erfolg eines Klubs mitverantwortlich.

SPIEGEL ONLINE: Sie befinden sich im vierten Zweitligajahr und es begann für Ihren Verein erstmals schwach. Nach fünf Spieltagen sind Sie 16. Ist das Ende der Entwicklung beim 1. FC Heidenheim mit einem Zweitliga-Mittelfeldplatz erreicht?

Schmidt: Das ist für uns aktuell eine neue Situation. Aber, Experten haben uns vor einigen Jahren auch nicht in der zweiten Liga gesehen, dann sind wir als Tabellenführer der dritten Liga vor RB Leipzig aufgestiegen. Ohne die finanziellen Mittel, die Leipzig schon damals hatte. Es ist möglich, dass wir in den nächsten Jahren auch mal die Aufstiegsränge zur Bundesliga angreifen.

SPIEGEL ONLINE: Wen sehen wir früher in der Bundesliga: Frank Schmidt oder den 1. FC Heidenheim?

Schmidt: Beide Seiten haben dieses Ziel. Am besten wäre es, wenn es zum gleichen Zeitpunkt passiert.