Bundesliga Mainz stoppt Abwärtstrend gegen Augsburg

Der FSV Mainz 05 hat den ersten Sieg nach der Winterpause eingefahren und damit eine Serie von zuvor vier Bundesliga-Spielen ohne Sieg beendet. Dank Treffern von Levin Öztunali (31. Minute) und Jairo Samperio (62./ Foulelfmeter) setzte sich die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt 2:0 (1:0) gegen den FC Augsburg durch. Der FCA, der nun die vergangenen fünf Partien gegen Mainz allesamt verloren hat, bleibt vorerst Elfter, die Hausherren klettern in der Tabelle zwischenzeitlich auf Platz neun.

Vor dem Anpfiff bot ein Blick auf die Aufstellungen beider Mannschaften Interessantes: Während bei den Gastgebern der beim FC Barcelona ausgebildete Bojan Krkic sein Bundesligadebüt von Beginn an feierte, kehrte Daniel Baier in die Startelf der Augsburger zurück. Verzichten musste der FCA, der zuletzt erstmals in dieser Spielzeit zwei Siege in Serie einfahren konnte, allerdings auf die Leistungsträger Dominik Kohr (Gelbsperre) und Ja-Cheol Koo (Bänderverletzung). Im Spielfeldzentrum rutschte der 23-jährige Tim Rieder neben Routinier Baier in die Anfangsformation.

Die erste nennenswerte Chance der Partie hatte dann allerdings Mainz zu verzeichnen. Nach abwartendem Beginn agierten die Nullfünfer mutiger. Über den linken Flügel hatte sich Jhon Córdoba durchgesetzt und den Ball anschließend scharf in die Mitte gespielt. Doch Augsburgs Martin Hinteregger konnte vor dem einschussbereiten Levin Öztunali klären (16.).

Harmlose Augsburger erwachen erst spät

Wenig später war jedoch kein Augsburger zur Stelle, um den deutschen U21-Nationalspieler am Torerfolg zu hindern. Und wieder einmal war es eine Umschaltaktion, die dem FSV einen Torerfolg ermöglichte: Im Anschluss an einen Ballgewinn am eigenen Strafraum köpfte Córdoba eine weite Hereingabe von rechts in den Lauf des durchgestarteten Öztunali. Der 20-jährige Deutsch-Türke überwand Marwin Hitz anschließend per Kopf (31.) - eine weitere Spezialität der Rheinhessen, die mit zehn Kopfballtreffern aktuell den Liga-Bestwert in dieser Kategorie halten.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Mainz das gefälligere Team, dem FCA fehlte allzu oft die Präzision im Aufbau. Ein Volleyschuss von Baier aus 16 Metern Torentfernung sollte so auch über 90 Minuten die gefährlichste Aktion der Gäste bleiben (29.). Die gut geordnete Defensive des FSV hatte keinerlei Probleme, die weitestgehend planlosen Angriffe der Gäste zu verteidigen.

Stattdessen lud die Augsburger Abwehr die Mainzer zur Vorentscheidung ein: Von einem schnell ausgeführten Einwurf ließ sich Augsburgs Hintermannschaft überraschen. Der herausgeeilte FCA-Schlussmann Marwin Hitz kam gegen Córdoba einen Schritt zu spät und foulte den Mittelstürmer aus Kolumbien. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jairo Samperio souverän (62.) zu seinem ersten Saisontreffer.

In den verbleibenden 30 Minuten versuchten die Augsburger zwar, das Tempo noch einmal zu erhöhen. Doch ein Anschlusstreffer war ihnen nicht mehr vergönnt. Ein Kopfball von Raúl Bobadilla landete zentral in den Armen von Mainz-Torwart Jonas Lössl, der diese Gelegenheit (81.) ebenso parieren konnte wie einen direkten Freistoß von Konstantinos Stafylidis aus 25 Metern (89.).