Niederlage gegen Mainz Leipzig geht die Luft aus

RB Leipzig hat den Anschluss an die Champions-League-Plätze verloren. Durch die 0:3 (0:1)-Niederlage bei Mainz 05 hat der Vizemeister zwei Spieltage vor Saisonende als Sechster (47 Punkte) fünf Punkte Rückstand auf Rang vier.

Für Mainz war der Erfolg besonders wichtig: Dank des Sieges verbesserten sich die Gastgeber vom Relegationsrang auf Platz 14. Der Vorsprung auf den HSV, der auf dem ersten direkten Abstiegsplatz steht, beträgt fünf Punkte. Bedanken durfte sich Mainz bei den Torschützen Pablo de Blasis (29. Minute/Foulelfmeter), Alexandru Maxim (86.) sowie Bote Baku (90.) - und der schwachen Leipziger Chancenauswertung zu Spielbeginn.

Die erste Hälfte bestand aus zwei völlig verschiedenen Phasen: der bis zum Elfmeter für Mainz, in der Leipzig auf die Führung drängte, und der nach dem Elfmeter, in der die Gäste völlig von der Rolle schienen. Hier war es der FSV, der zu mehr Abschlüssen kam und unter anderem durch Baku den möglichen zweiten Treffer verpasste (34.).

Das Restprogramm von Mainz 05 Spieltag Gegner Heim/Auswärts 33. Borussia Dortmund A 34. Werder Bremen H

Dass Mainz da bereits in Führung lag, hatte das Team erneut De Blasis zu verdanken. Schon beim bislang letzten Mainzer Sieg, dem 2:0 gegen Freiburg, hatte der Argentinier einen Elfmeter verwandelt (und nebenbei auch das zweite 05-Tor erzielt). Gegen RB hatte De Blasis bei seinem Strafstoß Glück: Er platzierte den Ball flach in der Mitte; Leipzigs Torwart Peter Gulácsi sprang nach links, touchierte den Ball aber noch mit den Füßen. Das genügte aber nicht, um ihn abzuwehren.

Zuvor hatte sich nur eine Mannschaft Chancen erspielt: RB. Angetrieben vom starken Ademola Lookman kamen die Gäste zu zwei Gelegenheiten, die mindestens für einen Treffer hätten reichen sollen. Erst legte Lookman nach einem Patzer von Baku den Ball im Strafraum quer, doch Yussuf Poulsen schoss freistehend am Tor vorbei (10.). Dann schickte Lookman Timo Werner in die Tiefe; der Nationalstürmer umkurvte 05-Keeper René Adler, doch seinen Schuss konnte Verteidiger Alexander Hack gerade so vor der Torlinie blocken (11.).

Das Restprogramm von RB Leipzig Spieltag Gegner Heim/Auswärts 33. VfL Wolfsburg H 34. Hertha BSC A

Wer mit einem Leipziger Sturmlauf nach der Pause rechnete, der sah sich getäuscht. Von RB kam: nichts. Gegen auf Konter lauernde brachte das Team nur einen Abschluss zustande. Mainz dagegen wirkte gefährlich - und traf kurz vor Schluss doppelt. Erst war der eingewechselte Maxim nach Hacken-Ablage von Yoshinori Muto erfolgreich, dann veredelte der 20 Jahre alte Baku sein Bundesligadebüt mit einem Tor. Für den Schlusspunkt sorgte Leipzigs Naby Keïta, nicht mit einem Treffer, sondern per Platzverweis (90+5.).

FSV Mainz 05 - RB Leipzig 3:0 (1:0)

1:0 De Blasis (29., Foulelfmeter)

2:0 Maxim (85.)

3:0 Baku (90.)

Mainz: Adler - Brosinski, Bell, Hack, Diallo - de Jong (83. Maxim) - Gbamin, Baku - Öztunali (71. Holtmann), Muto, De Blasis (80. Onisiwo). - Trainer: Schwarz

Leipzig: Gulácsi - Ilsanker, Orban, Upamecano, Klostermann - Demme, Keïta - Kampl, Lookman (64. Bruma) - Werner, Poulsen (64. Augustin). - Trainer: Hasenhüttl

Schiedsrichter: Dankert (Rostock)

Zuschauer: 30.083

Gelb-Rote Karte: Keïta (Leipzig) wegen wiederholten Foulspiels (90.+5)

Gelbe Karten: Bell (7), Maxim (4) - Poulsen, Orban (5)