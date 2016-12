Bundesliga Mainz dreht Spiel gegen HSV, Schalke nur Remis

1. FSV Mainz 05 - Hamburger SV 3:1 (1:1)

In seinen ersten 33 Bundesligaspielen hatte Danny Latza noch nie ein Tor geschossen. Gegen Hamburg traf er gleich dreifach und drehte damit die Partie. Der HSV war mit seinem ersten Torschuss durch Bobby Wood in Führung gegangen (21. Minute). Latza glich noch vor der Pause nach einer unfreiwilligen Vorarbeit von Hamburgs Douglas Santos aus gut 16 Metern aus. Zuvor hatten beide Teams bereits eine gute Chance ausgelassen: Müller traf mit einem Heber aus kurzer Distanz die Latte (26.), Jhon Córdoba verzog aus wenigen Metern (22.). In der zweiten Hälfte legte Latza nach - und zwar zweimal aus fast identischer Position wie schon beim ersten Treffer: Beide Male verwertete er an der Strafraumkante einen Abpraller (56./67.).

RB Leipzig - Hertha BSC 2:0 (1:0)

Leipzig ist durch einen souveränen Erfolg gegen Hertha vorerst wieder Tabellenführer. Der Aufsteiger war die klar spielbestimmende Mannschaft. Den ersten gefährlichen Abschluss hatte Marcel Halstenberg, Herthas Keeper Rune Jarstein klärte zur Ecke (8.). Auch in der Folge dominierten die Gastgeber, Timo Werner belohnte das kurz vor der Pause mit der Führung: Nach einem Pass von Naby Keita setzte sich der Angreifer im Strafraum gegen mehrere Gegner durch und schob ein (41.). Durch einen Eckball legte Leipzig nach: Die Hereingabe von Emil Forsberg köpfte Willi Orban unbedrängt ein (62.). Der Vorsprung auf die Bayern beträgt aktuell drei Punkte, der Rekordmeister kann am Sonntag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) aufgrund des besseren Torverhältnisses durch einen Sieg aber wieder vorbeiziehen.

FC Schalke 04 - SC Freiburg 1:1 (0:0)

Die erste gute Chance des Spiels hatte Freiburg. Frei vor S04-Torwart Ralf Fährmann setze Florian Niederlechner einen Abschluss über die Latte (18.). Für Schalke vergab Yevhen Konoplyanka die größte Gelegenheit: Sein Schuss von halblinks ging knapp neben das Tor (22.). In der zweiten Hälfte ging Freiburg in Führung: Nach einem Steilpass von Janik Haberer ging Niederlechner an Fährmann vorbei und schob sicher ein (64.). Zehn Minute später glich Schalke aus: Abdul Rahman Baba flankte präzise in die Mitte und Konoplyanka köpfte ein (74.). Dennoch bleibt S04 damit im dritten Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg.

SV Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1 (1:1)

Wie schon beim Spiel gegen den BVB erzielte Artjoms Rudnevs auch in Bremen die Führung für Köln. Nach gutem Zuspiel von Jonas Hector scheiterte Anthony Modeste zunächst an Werder-Keeper Jaroslav Drobny, Rudnevs traf im Nachsetzen (29.). Ein Torwartfehler brachte Werder zurück ins Spiel: Thomas Kessler ließ einen harten, aber haltbaren Distanzschuss von Serge Gnabry zum Ausgleich über die Finger rutschen (40.). Kurz darauf verhinderte Kessler allerdings den Rückstand: Per Fußabwehr lenkte er einen Nachschuss von Claudio Pizarro an die Latte (45.). In der zweiten Hälfte ließen beide Teams gute Chancen zum Siegtreffer liegen. Die größte Gelegenheit blieb den Kölnern aber verwehrt. Schiedsrichter Wolfgang Stark übersah ein Foulspiel von Werders Robert Bauer an Marco Höger im Strafraum und gab keinen Elfmeter. Es blieb beim Remis.

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0)

Im ersten Spiel von Interimscoach Manuel Baum hat der FC Augsburg einen Sieg gefeiert. In einer ereignisarmen Partie erzielte der ehemalige Gladbacher Martin Hinteregger den Siegtreffer per Kopf nach einer Ecke (75.). Zur ersten großen Torchance überhaupt war es erst in der 65. Minute gekommen; Mahmoud Dahoud setzte seinen Schuss allerdings knapp über das Tor. Gladbach steht nun nur noch auf dem 13. Rang, Augsburg zieht vorbei und belegt Platz zwölf.