Fortuna heißt halt Glück

Junge Trainer gibt es in dem Spiele

Rund um Fuß und Ball und Straf und Raum

Äh wo war ich ? Junge gibt es viele.

Ältere hingegen gibt es kaum.

Und die jungen stehen auf dem Rasen

Adlerstolz und stramm, in vollem Saft.

Doch die älteren und alten Hasen

Haben mehr: Erfahrung, Zeit und Kraft.

Schon seit dreißig Jahren hat da einer

Dieser Hasen einen guten Lauf:

Sechsmal stieg er und so oft wie keiner

Aus der Zweiten in die Erste auf.

Fünfundsechzig ist er nun geworden

Just am letzten Montag und, schau her,

Holte gleich drei Punkte und 'nen Orden:

Den des ligaältsten Trainers. Yeah!

Also auf zu Loblied und Geschunkel!

Denn das reimt sich, und ich weiß, wieso:

Hinten heißt der Friedhelm nämlich Funkel.

Und nun alle: Glückwunsch! Prost! Chapeau!