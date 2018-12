Gedicht zum Bundesliga-Spieltag Lasst ab von der Sünde der Pause!

Endlich einmal ist zur Weihnacht noch fraglich,

Wer da im Sommer die Schale sich greift.

Endlich mal Spannnung, und darum beklag ich,

Dass man just itzo zur Spielpause pfeift!

Endlich fliegt München nicht sonnenweit oben,

Endlich steht mancher entfernt von dem Ort

Alter Gewohnheit. Und dieses zu loben

Spricht also Gott, und vernehmet sein Wort:

"Ächtet die Pause! Ich sag's euch im Guten,

Die ihr so reich an Sesterzen und Kraft:

Wöchentlich knechtet ihr neunzig Minuten.

Wahrlich, ich frag euch: Wovon so erschlafft?

Habt mit den Jüngern, den Fans, doch Erbarmen!

Lasset die Kurven im Regen nicht stehn,

Sondern spielt weiter, in Ewigkeit, amen."

Also spricht Gott, und so soll es geschehn.