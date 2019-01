So sinn- und trostlos jene leeren Wochen,

Da Fußball seine Sommerwunden pflegt

Und wie ein Bär sich in den Winter legt.

An seinem Schlaf ist manches Herz zerbrochen.

Aus seiner Höhle kam er nun gekrochen,

Doch wir sind matt. Und matt heißt nicht erregt.

Wer sich in welchen Ligen wie bewegt:

Noch bringt es kühle Herzen nicht zum Kochen.

Schon aber schiebt der Fußball sich vom Rand

Des Oberstübchens wie ein Rechenschieber

In seine Mitte: kraftvoll, durch die Wand.

Bald beißt er zu. Und hat uns in der Hand.

Und alles Hirn verbrennt im Fußballfieber.

Dann bringt uns dieser Sport um den Verstand.