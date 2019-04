Gedicht zum Bundesliga-Spieltag Der Ball, das Tier und wir

Nicht nur Menschen lieben Bälle.

Und so gibt's im Fußball Fälle,

Wo ein Tier ganz unbestellt

Sich dem Spiel hinzugesellt.

Kleinen Motten oder Mücken

Wird es regelmäßig glücken,

Seltener dem großen Tier.

Solche Fälle folgen hier:

Einmal langweilte sich sehr

(Vier Jahrzehnte ist es her)

In dem Tor der Münchner Bayern

Jener Mann, den Enten feiern,

Denn auf dass der Sepp nicht pennte,

Jagte Maier eine Ente,

Die jedoch dem Mensch entkam,

Weil das Tier die Flügel nahm.

Später rennt erst in Brasilien

Und danach in Argentinien

Je ein schneller Hund aufs Feld,

Den man dann zur Rede stellt:

Was wohl seine Gründe wären?

Doch anstatt sich zu erklären,

Beißt der Hund, man ahnt es schon,

In das teure Mikrofon.

Aber lasst uns in die Schweiz sehn!

In dem Jahr zweitausenddreizehn

Lief ein windesschneller Marder

Um verstörte Profikader,

Und ein Spieler fing ihn ein,

Dem das arme Marderlein

Kurz darauf aus Wut und Schiss

Hundgleich in die Finger biss.

Und erst kürzlich in Australien

Respektive in Bulgarien

Lief aufs Spielfeld: eine Kuh.

Respektive: Känguru!

Kam ins Stadion gesprungen,

Legte sich ganz ungezwungen

Vor dem Tor ins grüne Gras -

Bitte sehr, was soll denn das?!

Bayern gegen Istanbul:

Katzen! Auf dem Trainerstuhl!

Nein, pardon: am Spielfeldrand.

Thomas Müller: "Allerhand!"

Katzen gibt es freilich viele.

Und so gab es auch im Spiele

Barça gegen FC Elche

Anno zweinullfünfzehn welche.

Eine sture Ziege stand

Kurz darauf in Griechenland

Bei den Fußball-Amateuren,

Um den Spielverlauf zu stören,

Just im Tor! Und ging nicht weg!

Pfeifen hatte keinen Zweck.

Fressen eben lieber Möhren,

Statt auf Schiedsrichter zu hören

Nun, in Dortmund, diese Taube.

Und der wahre tiefe Glaube,

Dass der Ball ins Tornetz fand,

Nur weil - die im Kasten stand!

Kaum ist sie hineinspaziert,

Ist das erste Tor passiert!

Kaum gurrt sie: "Hier steh ich gut!",

Auch das zweite fallen tut.

Die Moral von dem Gedicht:

Überschätzt euch Menschen nicht!

Leugnet nicht die Macht der Tiere,

Sondern glaubt an denen ihre.