Gedicht zum Bundesliga-Spieltag Vom Leiden der Trainer

Auch die Trainer haben Herzen

Unter einer dünnen Haut.

Auch die Trainer spüren Schmerzen,

Wenn das Leben sie verhaut.

Stevens' Huub muss Schalke rettten,

Kovac braucht die Meisterschaft,

Die so manche gerne hätten,

Etwa Dortnund. Doch an Kraft

Lässt's der BVB vermissen,

Wie der Trainer so sein Team:

Druck, ließ Lucien nun wissen,

Laste schwer auf Favre, ihm.

Weil Erwartung ungeduldig

Wie ein Sturm um Ohren weht:

Immer sei der Trainer schuldig,

Wenn ein Spiel verloren geht!

Und auch Kovac hat zum Blasen

Just dasselbe Horn genommen:

Trainer seien arme Hasen,

Weil sie alles abbekommen!

Und weil auch zu Stevens Schnurren

Jenes große Knurren zählt,

Jenes tiefe Weltenmurren,

Das der Welt an Huub gefällt,

Und auch Gladbachs Dieter Hecking

Nach dem Spiel ein Interview

Wütend abbrach und dann wegging,

Finde ich und findest du:

Gut, dass Trainer das mal sagen!

Arm wär, wer sie schweigen lässt.

Auch zu Reiche sollen klagen,

Wenn das Geld sie leiden lässt.