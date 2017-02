Leipzig-Sieg in Gladbach Sie müssen nicht, sie wollen

Ausgangslage: Gladbach hat die vergangenen drei Bundesliga-Spiele gewonnen, RB Leipzig zuletzt zweimal verloren. Eine Krise beim Aufsteiger? Wohl eher nicht - schließlich bleibt Leipzig unabhängig vom Resultat dieses Spiels auf Rang zwei. RB-Coach Ralph Hasenhüttl vor dem Anpfiff: "Wir wollen ein gutes Ergebnis erzielen, wir müssen nicht."

Das Ergebnis: Leipzig siegte 2:1 (1:0) und bleibt bis auf fünf Punkte an Tabellenführer Bayern dran. Hier geht es zum Spielbericht.

Die Startaufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt (61. Herrmann) - Kramer, Dahoud - Hahn (61. Hofmann), Johnson (80. Drmic) - Hazard, Stindl

RB Leipzig: Gulácsi - Schmitz, Ilsanker, Compper, Halstenberg - Keita (76. Khedira), Demme - Sabitzer, Forsberg (83. Upamecano) - Burke (66. Kaiser), Timo Werner

Die erste Hälfte: RB-Verteidiger Stefan Ilsanker stolperte über den Ball und ermöglichte Gladbach die erste Torchance, aber Thorgan Hazard traf nur das Außennetz (11. Minute). Im Anschluss hatte Leipzig die besseren Möglichkeiten: Erst rettete Yann Sommer mit den Fingerspitzen gegen Marcel Sabitzer (16.), dann entschärfte der Borussia-Keeper einen Fernschuss von Benno Schmitz (22.). Bei Emil Forsbergs Schuss von der Strafraumgrenze war er dann aber machtlos (31.). Kurz vor der Pause war dann Zeit für Gladbachs...

AP Thorgan Hazard

Elfer-Hattrick: Nach einem Foul von Marvin Compper an Lars Stindl gab es Elfmeter für Gladbach - Hazard scheiterte an Péter Gulácsi. Es war der dritte verschossene Strafstoß der Borussia in der Bundesliga in Folge. Die letzten beiden vergaben André Hahn und Stindl beim 0:0 gegen den HSV im vergangenen Oktober. Und dabei hatte Hazard doch zuletzt gegen Greuther Fürth vom Punkt getroffen! Das war aber im DFB-Pokal.

Telefonjoker des Spiels: Als Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss Schiedsrichter Peter Gagelmann telefonisch zur Bewertung der Elfmeterszene zuschalten wollte, erklangen zunächst spacige Töne, bevor der Referee (wohl) sein Urteil verkündete. Nur verstehen konnte man ihn nicht, was auf Twitter - natürlich - für Spott sorgte.

@Sportkultur Fast richtig! Nur ist mein Raumanzug natürlich schwarz — Peter Gagelmann (@skyPGagelmann) 19. Februar 2017

Die zweite Hälfte: Erst erhöhte Timo Werner auf 2:0 (55.), dann landete der Ball im Leipziger Tor - doch der Treffer zählte nicht (61., siehe "Maradona-Tribut"). Nach feiner Hacken-Vorlage von Hazard stand Stindl Minuten später frei vor Gulácsi, vergab die Möglichkeit aber (64.). Besser machte es Jannik Vestergaard, der nach einer Ecke per Kopf zum Anschluss traf (81.). Einen Freistoß vergaben die Gladbacher Sekunden vor dem Ende noch, dann endete das Spiel mit einem leichten Scharmützel (das sich schnell auflöste) zwischen Werner und einigen Borussia-Spielern vor der Gladbacher Kurve.

Maradona-Tribut des Spiels: ...kam von Gladbach-Kapitän Stindl, der eine Flanke wie einst die argentinische Legende bei der WM 1986 mit der Hand ins Tor bugsierte. Pech nur, dass die Schiedsrichter in den vergangenen 30 Jahren besser geworden sind: Referee Felix Zwayer roch den Braten und zeigte Stindl die Gelbe Karte.

Boykott des Spiels: 19:00 Minuten lang (in Anlehnung an das Gründungsdatum der Borussia) mussten die Gladbacher Spieler ohne den Support einiger Fans auskommen, die damit gegen Leipzig protestierten. Mit einem Countdown und einem Jubelschrei beendeten sie ihren Boykott.

Getty Images Gladbacher Fans

Geschmacklose Kopie des Spiels: Nach den teilweise grenzüberschreitenden Plakaten der Dortmunder Anhänger gegen RB Leipzig wollten einige Gladbacher Fans offenbar nachlegen:

"Wir verurteilen jeden geworfenen Stein... der Euch Kunden nicht getroffen hat."



Für sie sinkt: Das Niveau! pic.twitter.com/3Ez2ckVpSf — Heiko Schomberg (@schomberg) 19. Februar 2017

Erkenntnis des Spiels: Gladbach zuletzt mit drei Siegen, Leipzig mit zwei Niederlagen - wer sich von der alten Börsenregel "The Trend is your Friend" bei seinen Fußball-Tipps hat beeinflussen lassen, ist nun um einige Euros ärmer.