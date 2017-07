Bayer Leverkusen verliert Star Calhanoglu wechselt nach Mailand

Hakan Calhanoglu verlässt die Bundesliga. Der türkische Nationalspieler wechselt für eine geschätzte Ablöse von über 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum italienischen Traditionsklub AC Mailand. Bei den Rossoneri kann Calhanoglu in der Europa League spielen - anders als bei Bayer 04, das sich nicht für den internationalen Wettbewerb qualifiziert hatte.

Calhanoglu hatte zuletzt eine viermonatige Sperre der Fifa abgesessen, weil er einst einen von seinem Vater unterschriebenen Vertrag mit Trabzonspor nicht erfüllt hatte. Der gebürtige Mannheimer war als Minderjähriger in Karlsruhe geblieben, anstatt in die Türkei zu wechseln. Nach seiner Zeit beim KSC spielte Calhanoglu für den Hamburger SV, den er in einem umstrittenen Transfer nach nur einem Jahr in Richtung Leverkusen verließ. Für Bayer 04 bestritt Calhanoglu in drei Jahren 115 Pflichtspiele, in denen er 28 Tore erzielte. In 26 Länderspielen für die Türkei traf er achtmal.

In Mailand wird Calhanoglu auf einen weiteren Transfer aus der Bundesliga treffen. Die Rossoneri haben sich auch die Dienste des Wolfsburgers Ricardo Rodriguez gesichert. Milans Trainer Vincenzo Montella führte den Klub in seiner ersten Saison in die Europa League. Damit ist Milan in der kommenden Spielzeit nach drei Jahren ohne Europapokal endlich wieder in einem internationalen Wettbewerb vertreten.