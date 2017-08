Hamburgs Sieg gegen Köln Typisch HSV?

Es muss zweifellos Menschen unter den Anhängern des Hamburger SV geben, die von einem unerschütterlichen Optimismus erfüllt sind. Womöglich geht das gar nicht anders, wenn man diesem Klub verbunden bleiben möchte. Jedenfalls war die kleine Kurve in der Ecke des Müngersdorfer Stadions am Freitagabend meisterhaft vorbereitet auf die Vorkommnisse der 28. Minute.

Unmittelbar nachdem André Hahn zum 0:1 getroffen hatte und der HSV mit sechs Punkten auf dem ersten Platz der Blitztabelle thronte, entrollten die Fans ein großes schwarzes Transparent mit goldenen Buchstaben: "Spitzenreiter" war dort zu lesen, viele Kölner lachten. So viel Selbstironie hatte man diesem Klub, der in den vergangenen Jahren immer wieder für Chaos stand, nicht zugetraut. Aber am Ende lachten die Hamburger. Sie hatten tatsächlich 3:1 (2:0) gewonnenund durften sich nicht nur für einige Minuten, sondern für mindestens eine Nacht als Spitzenreiterfeiern.

"Krass", sei diese Achterbahnfahrt, sagte Dennis Diekmeier, schließlich hatte die Fußballnation sich in den Tagen zuvor mal wieder prächtig über den HSV amüsiert. Nicht nur, dass die Mannschaft in Überzahl im Pokal gegen einen Drittligisten ausgeschiedenwar, es folgte der Rundumschlag von Mäzen Klaus-Michael Kühne im SPIEGEL, der Teile des Kaders als "Luschen" beschimpft und die sportliche Leitung kritisiert hatte. Und dann riss sich Nicolai Müller bei einer Jubelpirouette ein Kreuzband. Typisch HSV. Und Jetzt ist diese Brutstätte des Chaos plötzlich Erster, nach zwei verdienten Siegen. "Schöner kann es doch gar nicht sein, das tut einfach gut", sagte Hahn.

Zwischen "Momentaufnahme" und "Jetzt haben wir die Wende geschafft"

Vielleicht handelt es sich bei dieser "Momentaufnahme" (Hahn) tatsächlich nur um eine absurde Laune des Schicksals, aber es gibt Hinweise, dass der Wandel von einer gewissen Nachhaltigkeit sein könnte. "Heute hat uns ausgezeichnet, dass jeder für jeden da war", sagte Diekmeier, dessen neuer Rekord bestens zum selbstironischen Unterton der Spitzenreiter-Feierlichkeiten passte: Der Rechtsverteidiger ist nach dieser Partie der erste Bundesligaspieler, der 183 Partien im Oberhaus absolvierte, ohne ein einziges Mal getroffen zu haben. In seiner Euphorie behauptete er gar: "Jetzt haben wir die Wende geschafft."

Das ging Markus Gisdol dann doch etwas zu weit. Er werde "den Teufel tun und nach zwei Spieltagen die Gesamtsituation einordnen", wehrte der Trainer entsprechende Nachfragen ab. Aber als Lewis Holtby in der 10. Minute der Nachspielzeit das entscheidende 3:1 erzielte hatte, konnte auch Gisdol seine Freude kaum bändigen: Ausgelassen sprintete er über den Rassen und kostete den Moment sichtbar aus. Auch weil der Verlauf des Spiels ähnlich verrückt war wie der bisherige kurze Hamburger Saisonverlauf.

13 Minuten wurden nachgespielt, weil Schiedsrichter Felix Brych sich kurz nach der Halbzeit verletzt hatte und durch den vierten Offiziellen Sören Storks ersetzte werden musste. Der Wechsel dauerte mehr als zehn Minuten, dann war Storks, der zuvor noch nie ein Bundesligaspiel geleitet hatte, gerade 49 Sekunden auf dem Platz, als er den Hamburger Mergim Mavraj - berechtigterweise - mit Gelb-Rot vom Platz stellte. Was für ein Einstand. Doch mit dieser neuen Situation kamen die Hamburger erstaunlicherweise besser zurecht als der FC, der erschreckend kopflos anrannte.

Walace und Ekdal überzeugen vor der Abwehr

"Wir waren zu langsam, hatten kein Tempo und haben keine Bewegung in den Gegner reingebracht", sagte Sportdirektor Jörg Schmadtke, während die Hamburger "über den Schweinehund drüber gegangen" sind, wie Gisdol erfreut feststellte. Besonders beeindruckend beherrschten sie dabei Räume, die in den vergangenen Jahren immer als große Problemzonen galten.

Walace und Albin Ekdal spielten eine nahezu fehlerfreie Partie im zentralen Mittelfeld vor der Abwehr, umsichtig, zweikampfstark, fleißig und stark im Umschaltspiel. Gisdol erklärte dieses Aufblühen mit der "funktionierenden Mannschaft". Einzelne herauszuheben, widerstrebte ihm offensichtlich. Überhaupt fürchtet er sich ein wenig davor, das der gute alte Hamburger Wahn nun in der Tabellenführervariante über den Alltag hereinbricht. "Es ist gut, dass jetzt eine Länderspielpause kommt, sonst schwappt das noch über", sagte er.

Aber das Gefühl der Zuversicht, das diese sechs Punkte zum Saisonstart erzeugen, kann eine große Kraft entwickeln, die Kölner sind der lebende Beweis. Vor ziemlich genau einem Jahr stand der FC mal an einem Freitagabend für einige Stunden auf Rang Eins, die Menschen feierten mit einer ähnlichen Mischung aus Selbstironie und Euphorie, und ihr Herzensklub, der in dieser Spielzeit mit null Punkten nach zwei Spielen dasteht, wurde am Ende Fünfter.