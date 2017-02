Sieg gegen Leverkusen Papadopoulos köpft Hamburg aus der Krise

Der Hamburger SV hat zum Auftakt des 19. Spieltags einen wichtigen Sieg gefeiert. Der Bundesligist bezwang Bayer Leverkusen dank eines Treffers von Kyriakos Papadopoulos 1:0 (0:0) und rückte damit in der Tabelle vorübergehend auf den Relegationsplatz vor. Leverkusen kassierte die zweite Niederlage in Folge und kann am Samstag von Mainz 05 von Rang neun verdrängt werden.

Beim HSV bildeten die beiden Winter-Zugänge Kyriakos Papadopoulos und Mergim Mavraj erneut die Innenverteidigung. Der Brasilianer Walace, der erst am Mittwoch ins Training eingestiegen ist, blieb zunächst auf der Bank. Leverkusens Trainer Roger Schmidt musste erstmals ohne Hakan Calhanoglu auskommen. Der Türke ist vom CAS wegen eines Transfervergehens für vier Monate gesperrt worden. Ihn ersetzte im Mittelfeld Julian Baumgartlinger.

Beiden Mannschaften war die Verunsicherung von Beginn an anzumerken. Der HSV verlor die ersten beiden Partien im neuen Jahr gegen Wolfsburg (0:1) und Ingolstadt (1:3). Leverkusen verspielte am vergangenen Wochenende eine 2:0-Führung gegen Borussia Mönchengladbach. So war das Spiel eher von harten Zweikämpfen geprägt, als von sehenswerten Kombinationen. Lediglich Mavraj kam nach einem Freistoß von Lewis Holtby aus halblinker Position zum Abschluss (11.). Ansonsten versuchten beide Teams unnötige Risiken zu vermeiden.

Die zweite Hälfte begann spektakulär: Nach einem Hacken-Zuspiel von Nicolai Müller tauchte Wood frei vor Bernd Leno auf. Doch der Schuss des US-Amerikaners prallte von der Latte ins Aus (47.). Kurz darauf wurde eine Chance von Müller erst im letzten Moment vom heraneilenden Ömer Toprak vereitelt (50.). Der HSV war um Kontrolle bemüht und belohnte sich dann nach einer Standardsituation: Der agile Müller flankte den Ball in den Fünfmeterraum, dort gewann ausgerechnet Papadopoulos, der vom Gegner aus Leverkusen im Winter ausgeliehen wurde, das entscheidende Kopfballduell und ließ Schlussmann Leno keine Chance (75.).

Auch der eingewechselte Stefan Kießling, der fünf Minuten vor dem Ende per Kopf die Latte traf, konnte die neunte Saisonniederlage nicht verhindern. Es blieb beim 1:0-Erfolg für den HSV.

Hamburger SV - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

Hamburger SV: Adler - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek - Ekdal, Jung - N. Müller (86. Waldschmidt), Holtby (87. Djourou), Kostic - Wood

Bayer Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger (46. Kießling) - Bellarabi (65. Brandt), Kampl - Mehmedi (82. Bailey), Volland

Zuschauer: 45.000

Schiedsrichter: Dr. Jochen Drees

Zuschauer: Bellarabi, Kampl, Wendell