Bundesliga Hamburg verlässt letzten Tabellenplatz

Der Hamburger SV hat den ersten Saisonsieg gefeiert. Bei Darmstadt 98 gewann der bisherige Tabellenletzte 2:0 (1:0) und rückte einen Platz vor. Auf Platz 18 liegt nun Ingolstadt, Darmstadt rutschte auf Platz 16 ab. Für die Hamburger war es nach zuletzt zwei 2:2-Unentschieden gegen Bremen und Hoffenheim das dritte Spiel ohne Niederlage in Folge.

Auffälligster Spieler der Partie war Michael Gregoritsch. Trainer Markus Gisdol ließ den Österreicher nach seinen zwei Toren im Nord-Derby wieder im Angriff beginnen, Pierre-Michel Lasogga saß erneut nur auf der Bank.

Fußball-Bundesliga

Seine erste gute Chance vergab Gregoritsch zwar nach schönem Steilpass von Filip Kostic, als er etwas hektisch per Außenrist am Tor vorbeischoss (19.). Aber der Hamburger beschäftigte die Darmstädter Abwehr weiter, bot sich gut an und öffnete Räume für seine Mitspieler. Nach einer halben Stunde war es Gregoritsch selbst, der die Lücke am schnellsten erkannte. Er warf sich in eine Kostic-Flanke von links und ließ Michael Esser im Tor der Gastgeber mit seinem Kopfball keine Chance (30.).

Es war die verdiente Führung für den HSV, der zwar nicht überragend spielte, die Partie aber dennoch deutlich dominierte. Darmstadt wartete tief stehend auf Konter, hatte die erste gute Möglichkeit aber nach einem Eckball. Laszlo Kleinheisler kam im Strafraum zum Schuss, setzte den Volley aber über das Tor (14.). So erging es auch Antonio Colak nach einer guten Einzelleistung (21.). Mehr gelang Darmstadt nicht; Nicolai Müller hatte sogar noch die Chance in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:0 zu erzielen, er verzog aber von der Strafraumgrenze.

Kaum Höhepunkte in der zweiten Hälfte

In der zweiten Hälfte verloren die Hamburger zunehmend die Kontrolle, Darmstadt konnte mit dem Mehr an Ballbesitz und Freiräumen aber wenig anfangen. Es war ein Spiel mit wenig Höhepunkten, mit etwas Wohlwollen könnte man noch einen Kopfball von Müller nach Flanke von Kostic (64.) dazuzählen.

Darmstadt wurde erst wieder gefährlich, als die Niederlage sich deutlich abzeichnete. 98-Kapitän Aytac Sulu verließ immer öfter seinen Platz in der Innenverteidigung, um die schwache Offensive zu unterstützen. In der 80. Minute kam er aus rund 18 Metern zum Schuss, der Ball ging aber knapp vorbei. Matthias Ostrzolek machte in der Schlussminute den 2:0-Endstand perfekt.

SV Darmstadt 98 - Hamburger SV 0:2 (0:1)

0:1 Gregoritsch (30.)

0:2 Ostrzolek (90.)

Darmstadt: Esser - Jungwirth, Milosevic, Sulu, Guwara - Niemeyer (81. Stroh-Engel), Vrancic - Sirigu, Kleinheisler (74. Rosenthal), Heller - Colak (61. Bezjak)

Hamburg: Mathenia - Diekmeier, Djourou, Gideon Jung, Santos - Gotoku Sakai, Ostrzolek - Nicolai Müller (89. Hunt), Holtby, Kostic (84. Ekdal) - Gregoritsch (74. Wood)

Schiedsrichter: Guido Winkmann

Zuschauer: 17.400

Gelbe Karten: Sulu (2), Rosenthal - Djourou (4), Nicolai Müller (4), Ostrzolek, Diekmeier (2)