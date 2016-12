Bundesliga HSV schlägt Schalke, Dortmund weiter sieglos

Hamburger SV - Schalke 04 2:1 (0:0)

Schalke 04 konnte seinen jüngsten Negativtrend auch im fünften sieglosen Pflichtspiel in Folge nicht umkehren und hat in der Tabelle der Bundesliga nur noch fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. In Hamburg hatten die Knappen nur eine ernstzunehmende Chance, als Leon Goretzkas Kopfball von Christian Mathenia pariert wurde. In einem lange schwachen Bundesligaspiel kam der HSV durch einen Konter nach einer Stunde zum Führungstreffer. Filip Kostic bediente Nicolai Müller. Der überwand Ralf Fährmann im Schalker Tor mit einem Linksschuss.

Johan Djorou vergab wenig später einen Foulelfmeter, den Kostic gegen Thilo Kehrer herausgeholt hatte. Aber der eingewechselte Bobby Wood machte in der 82. Minute mit einem Traumtor alles klar. Nach einem Pass von Müller schlenzte Wood den Ball in den langen Winkel. Dem eingewechselten Donis Avdijaj gelang in der 89. Minute zwar noch der Anschlusstreffer. Aber den Ausgleich schaffte Schalke nicht mehr.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 1:1 (0:1)

Nach Unentschieden in Madrid, Köln und Hoffenheim kam Borussia Dortmund auch im letzten Spiel des Jahrs nicht über ein Remis hinaus. Gegen Augsburg gerieten die Dortmunder zum siebten Mal in Folge 0:1 in Rückstand. So konnte der FCA seine erste Halbzeitführung der Saison feiern. Der ehemalige BVB-Profi Ji Dong-Won erzielte den Führungstreffer der Gäste in der 33. Minute. Ein Konter war durch einen dynamischen Antritt von Martin Hinteregger vorangetrieben worden. Roman Weidenfeller im Dortmunder Tor hielt Jis Abschluss auf, aber nicht fest, und Ji schob den Ball über die Linie.

Nach der Pause musste der FCA die ungewohnte Situation aber nicht lange ertragen, denn nur 70 Sekunden nach Wiederanpfiff glich Ousmane Dembélé aus. Nach Anspiel von Shinji Kagawa nahm der Franzose den Ball mit rechts an und schloss mit links ab (47. Minute). Das Siegtor gelang trotz zahlreicher Chancen aber nicht mehr. Mario Götze hatte bereits vor der Pause den Pfosten getroffen, Pierre-Emerick Aubameyang und André Schürrle vergaben weitere Gelegenheiten. Zudem verweigerte Schiedsrichter Guido Winkmann dem BVB einen Elfmeter, als er ein Foulspiel von Paul Verhaegh an Kagawa nicht ahndete.

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (0:1)

Es war im Netz als "Entlassico" veralbert worden: Beim Spiel Gladbach gegen Wolfsburg standen beide Trainer unter Druck. Als Nachfolger von André Schubert in Mönchengladbach wird Dieter Hecking gehandelt. Wolfsburg hat dem Vernehmen nach mit David Wagner als möglichem Nachfolger von Valérien Ismael verhandelt.

Vor diesem Hintergrund war der Fehlstart der Borussia ein umso größerer Albtraum für Schubert. Schon nach drei Minuten brachte Daniel Caligiuri den VfL in Führung. Eine Flanke von Maximilian Arnold konnte auf der linken Seite von Nico Elvedi nicht verhindert werden. Am zweiten Pfosten war Caligiuri vor Oscar Wendt am Ball und traf zum 0:1. Nach der Pause gelang Thorgan Hazard der zwischenzeitliche Ausgleich für die Borussia. Hazard selbst hatte Lars Stindl eingesetzt. Dessen Schuss von der Strafraumgrenze hatte Diego Benaglio nach vorne abgewehrt, Hazard staubte zum 1:1 ab (52.).

Die Erleichterung von Schubert währte jedoch nur fünf Minuten. Dann setzte Julian Draxler Mario Gomez mit einem Vertikalpass ein. Der Stürmer umkurvte Yann Sommer und schob zur erneuten Wolfsburger Führung ein. Die Heimniederlage dürfte das Schicksal Schuberts besiegeln.

Eintracht Frankfurt - Mainz 05 3:0 (1:0)

Ein Tor von Branimir Hrgota brachte die Frankfurter Eintracht im Rhein-Main-Derby gegen Mainz wieder auf die Siegerstraße nach zuvor drei sieglosen Spielen in Folge. Der Stürmer nahm einen 50-Meter-Pass von David Abraham auf und schloss mit dem linken Außenrist neben den Pfosten ab (18.). Mainz hatte allerdings noch vor der Pause die Großchance zum Ausgleich, als Jhon Córdoba freistehend an Frankfurts Keeper Lukas Hradecky scheiterte.

Die letzten 35 Minuten des Spiels musste Mainz in Unterzahl bestreiten, nachdem Córdoba bei einem Laufduell mit Abraham den Frankfurter im Fallen getreten hatte. Das machte sich in der 75. Minute bemerkbar, als der eingewechselte Aymen Barkok nach einem schönen Solo das 2:0 erzielte. Giulio Donati hätte eine zweite Mainzer Rote Karte sehen können, aber Schiedsrichter Günter Perl übersah einen Ellbogenschlag des Außenverteidigers gegen Barkok. Am Ende erzielte Hrgota nach Pass von Barkok sogar noch das 3:0 (85.).