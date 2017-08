1. FC Köln vs. Hamburger SV HSV springt an die Tabellenspitze

Zum Auftakt des zweiten Spieltags hat sich der Hamburger SV 3:1 (2:0) beim 1. FC Köln durchgesetzt und dank des zweiten Saisonerfolgs erstmals seit 2009 wieder die Tabellenführung in der Bundesliga inne. Bereits in der ersten Halbzeit trafen André Hahn (28. Minute) und Bobby Wood (35.). Nach einem Platzverweis gegen Mergim Mavraj (60.) hielt die Defensive des HSV lange in Unterzahl. Erst in der Nachspielzeit verkürzte Frederik Sörensen (90.+7), ehe Lewis Holtby den Endstand herstellte (90.+10).

Gegen tief stehende Gäste baute Köln über die gesamte Spieldauer zu langsam auf, um die Hamburger in Gefahr zu bringen. Kompakt verteidigten sie rund um den eigenen Strafraum, sodass sich der FC kaum Chancen erspielen konnte. Stattdessen versuchten es die Kölner, die in der Gruppenphase der Europa League den FC Arsenal zugelost bekommen haben, vermehrt mit Versuchen aus der Distanz. Aber weder Leonardo Bittencourt (32.), noch Jonas Hector (42.) oder Jhon Córdoba (47.) hatten Erfolg. Selbst aus wenigen Metern konnte Sehrou Guirassy den Hamburger Torhüter Christian Mathenia zunächst nicht überwinden (84.).

Wie man effizienter agiert, zeigte hingegen der HSV: Beide Schüsse auf das gegnerische Tor in den ersten Halbzeit waren drin. Und vor beiden Treffern offenbarte Köln Probleme bei Standards. Zunächst konnten die Gastgeber einen Eckball nicht konsequent klären, Hahn profitierte mit einem satten Aufsetzer ins lange Eck. Luca Waldschmidt ermöglichte mit einem starken Einsatz das 2:0, das er Wood auflegte. Der US-Amerikaner beendete mit seinem Tor eine persönliche Durststrecke von über 900 torlosen Minuten, letztmals hatte er im März getroffen.

Eine kuriose Szene ereignete sich zu Beginn der zweiten Hälfte: Schiedsrichter Felix Brych verletzte sich, bis sein Ersatzmann auf dem Feld war dauerte es 13 Minuten. Gegen die kämpferisch auftretenden Hamburger gelang Köln jedoch nicht mehr als der Anschlusstreffer von Sörensen. Stattdessen traf der eingewechselte Holtby auf der Gegenseite per Konter zum 3:1.

1. FC Köln - Hamburger SV 1:3 (0:2)

0:1 Hahn (28.)

0:2 Wood (35.)

1:2 Sörensen

1:3 Holtby (90.+10)

Köln: Timo Horn - Klünter, Sörensen, Heintz, Jannes Horn - Lehmann (73. Lehmann), Hector - Risse (25. Clemens), Osako, Bittencourt (46. Guirassy) - Córdoba

Hamburg: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, van Drongelen - Ekdal, Walace - Hahn, Hunt (ab 29. Waldschmidt/ ab 62. Jung), Kostic (90. Holtby) - Wood

Schiedsrichter: Brych/ Storks

Gelb-Rot: Mavraj (60.)

Gelbe Karten: Sörensen, Hector - Diekmeier, Papadopolous

Zuschauer: 50.000