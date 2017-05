Bundesliga HSV rettet sich, Wolfsburg muss in die Relegation

Hamburger SV - VfL Wolfsburg 2:1 (1:1)

Der Hamburger SV hat durch einen späten Sieg den Klassenerhalt geschafft, Wolfsburg muss in die Relegation. Am 25. und 29. Mai (jeweils 20.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) hat die Mannschaft von Trainer Andries Jonker im Duell mit dem Drittplatzierten der zweiten Liga die Chance, den Bundesligaabstieg noch abzuwenden. Der HSV wirkte zu Beginn deutlich ängstlicher, Wolfsburg machte das Spiel und Mario Gomez sowie Jakub Blaszczykowski vergaben erste gute Chancen für den VfL. In der 23. Minute traf Robin Knoche per Kopf zum 1:0. Doch mit dem ersten guten Angriff gelang den Hamburgern der Ausgleich durch Filip Kostic (32. Minute). In der 88. Minute flankte Kostic auf den 21 Jahre alten Luca Waldschmidt, der per Kopf zum umjubelten 2:1 traf. Hamburg schaffte damit den Sprung auf Platz 14, Wolfsburg rutschte auf 16 ab.

1899 Hoffenheim - FC Augsburg 0:0

Hoffenheim befand sich im Fernduell mit Dortmund um die direkte Qualifikation zur Champions League, Augsburg drohte noch die Relegation. Und der FC wehrte sich gut, ließ wenig Chancen zu. Es blieb beim 0:0, wodurch Hoffenheim am Ende Vierter ist, Augsburg steht auf Platz 13.

1. FC Köln - FSV Mainz 05 2:0 (1:0)

Der 1. FC Köln hat die Gruppenphase der Europa League sicher. Die Kölner bestimmten die Partie, wurden aber erst in der 43. Minute richtig gefährlich: Nach einem Einwurf verlängerte Yuya Osako auf Jonas Hector und der Nationalspieler traf ins lange Eck. Mainz riskierte in der zweiten Hälfte mehr, wurde aber ebenso wenig gefährlich wie Köln, das halbherzig konterte. Osako erhöhte noch auf 2:0. Damit ist der FC Fünfter, Mainz 15.

Borussia Mönchengladbach - FSV Darmstadt 2:2 (0:0)

Gladbachs Hoffnungen auf das Erreichen der Europapokalplätze war abhängig vom Ergebnis der Kölner - ein Sieg gegen Absteiger Darmstadt war aber Pflicht, um überhaupt noch Chancen zu haben. Dafür spielte die Borussia sehr harmlos, das 1:0 zu Beginn der zweiten Hälfte fiel dann auch eher zufällig: Eine Flanke von Thorgan Hazard landete ohne weitere Berührung im FSV-Tor (50.). Noch skurriler war Darmstadts Ausgleich, bei dem Antonio Colak seinen Mitspieler Sven Schipplock anköpfte (63.). Raffael köpfte jedoch umgehend das 2:1 (65.). Marcel Heller gelang in der letzten Minute der Ausgleich. Gladbach verpasst damit als Neunter die Europapokalplätze, Darmstadt stand schon vorher als 18. fest.

FC Ingolstadt - FC Schalke 1:1 (1:1)

Schalke zeigte einen Blitzstart: Schon in der zweiten Minute erzielte Donis Avdijaj die Führung. Pascal Groß glich für den bereits vor dem letzten Spieltag abgestiegenen FCI per Foulelfmeter aus (41.). In Hälfte zwei gab es erneut Elfmeter für Ingolstadt, Benjamin Stambouli sah für seine Notbremse gegen Groß zudem Rot. Aber Darío Lezcano vergab die Chance zum Sieg, S04-Keeper Ralf Fährmann parierte stark (63.). Schalke beendet die Saison auf Platz zehn, Ingolstadt war als 17. schon zuvor abgestiegen.

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2:6 (0:3)

Schon zur Pause führte Leverkusen 3:0. Erst traf Javier Hernández nach einem Zuspiel von Julian Brandt (5.), dann erhöhte Kai Havertz mit zwei Toren (31./45.+1.), die erste Vorlage kam von Hernández, die zweite erneut von Brandt. In der zweiten Hälfte traf Stefan Kießling per Foulelfmeter auf 4:0 (64.). Mitchel Weiser verkürzte (72.), Charles Aránguiz verwandelte einen zweiten Leverkusener Elfmeter (81.). Auch die Hertha bekam noch einen Strafstoß: Sami Allagui verwandelte (86.), bevor Joel Pohjanpalo zum Endstand traf (90.). Leverkusen beendet die Saison als Elfter, Hertha steht zum Abschluss auf Platz sechs und qualifiziert sich damit für die Europa League.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:3 (2:1)

Nach sieben Minuten wehrte Roman Bürki einen Abschluss von Zlatko Junuzuovic ab, allerdings Zentimeter hinter der Linie - 1:0 für Werder. Der BVB drehte die Partie noch vor der Pause. Marco Reus glich nach gutem Zuspiel von Shiji Kagawa aus (32.), Pierre-Emerick Aubameyang traf nach einem Lupfer von Ousmane Dembélé sehenswert zur Führung (42.). Nach der Pause waren es dann die Gäste, die das Spiel drehten. Max Kruse bereitete das Tor zum Ausgleich durch Fin Bartels stark vor (46.) und traf dann selbst zur Führung (69.). Reus sorgte per Foulelfmeter für den dritten Ausgleich des Spiels. Aubameyang schaffte mit einem weiteren Elfmeter den Siegtreffer (89.). Durch sein 31. Saisontor ist er damit alleiniger Gewinner der Torjäger-Kanone. Dortmund ist als Tabellendritter direkt für die Champions League qualifiziert. Werder Bremen verpasst mit Platz neun die Teilnahme an der Europa League knapp.

FC Bayern - SC Freiburg 4:1 (1:0)

Zum Abschluss der Saison hat der Deutsche Meister FC Bayern seinen 25. Sieg gefeiert. Arjen Robben erzielte die frühe Führung mit einem typischen Robben-Tor. Der Ball war bei seinem Linksschuss aber noch leicht abgefälscht (4.). Arturo Vidal traf zum 2:0 (73.), Nils Petersen sorgte noch für den Anschluss (76.). Franck Ribéry und Joshua Kimmich erzielten in der Nachspielzeit das dritte und vierte Münchner Tor. Die Bayern waren schon vor dem letzten Spieltag sicher Meister. Der SC Freiburg beendet die Saison auf Platz sieben. Sollte der BVB das Pokalfinale gegen Frankfurt gewinnen, reicht das zur Teilnahme an der Europa League - trotz eines Torverhältnisses von minus 18.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 2:2 (0:1)

Es ging für beide Teams nicht mehr um viel. Marcel Sabitzer erzielte in der ersten Hälfte die Führung für RB (25.). Yussuf Poulsen legte in Folge einer Ecke nach (56.). Aber Frankfurt glich noch aus: Jesús Vallejo (83.) und Danny Blum (90.) trafen für die Eintracht. Leipzig war der zweite Platz schon nach dem 33. Spieltag nicht mehr zu nehmen. Die Eintracht beendet die Saison auf Rang elf und hat in einer Woche im Pokalendspiel gegen den BVB noch die Chance auf einen Titel.

Die Abschlusstabelle der Bundesliga

1. Bayern München (82 Punkte)

2. RB Leipzig (67)

3. Borussia Dortmund (64)

4. TSG Hoffenheim (62)

5. 1. FC Köln (49)

6. Hertha BSC (49)

7. SC Freiburg (48)

8. Werder Bremen (45)

9. Bor. Mönchengladbach (45)

10. FC Schalke 04 (43)

11. Eintracht Frankfurt (42)

12. Bayer 04 Leverkusen (41)

13. FC Augsburg (38)

14. Hamburger SV (38)

15. 1. FSV Mainz 05 (37)

16. VfL Wolfsburg (37)

17. FC Ingolstadt 04 (32)

18. SV Darmstadt 98 (25)