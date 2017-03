Bundesliga HSV holt Big Point im Abstiegskampf

Der Hamburger SV hat einen wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Die Rothosen besiegten Champions-League-Anwärter Hertha BSC im Volksparkstadion 1:0 (0:0), bleiben damit zwar auf dem Relegationsrang 16, setzten sich aber mit fünf Zählern von den direkten Abstiegsplätzen ab. Der Schwede Albin Ekdal sorgte mit seinem ersten Bundesligator für die Entscheidung (77. Minute). Herthas Topstürmer Vedad Ibisevic blieb in seinem 250. Bundesligaspiel wirkungslos.

Die Gastgeber zeigten zu Beginn, dass sie sich für das 0:8 in München sowie das unglückliche Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale unter der Woche gegen Borussia Mönchengladbach rehabilitieren wollten. Zur ersten brenzligen Szene im Berliner Strafraum kam es, als Bobby Wood nach einem Steilpass rechts zur Grundlinie zog und den Ball zurückspielte. Aaron Hunt ging im Zweikampf mit Marvin Plattenhardt zu Boden, doch Schiedsrichter Dr. Felix Brych ließ weiterspielen (15.).

Müller vergibt einzige Chance der ersten Halbzeit

Kurz darauf konnten sich die Gäste bei ihrem Torhüter bedanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Nach einem schönen Anspiel von Hunt war Nicolai Müller halbrechts im Strafraum frei durch, scheiterte mit seinem Linksschuss aber am gut reagierenden Rune Jarstein (19.).

Es blieb die einzige echte Torchance in einer von Zweikämpfen im Mittelfeld geprägten ersten Halbzeit. Kurz vor der Pause hatte Hertha Glück, dass Niklas Stark nicht die Gelb-Rote Karte sah, als er Wood auf Höhe der Mittellinie von den Beinen holte (45.).

In der zweiten Halbzeit verlor die ohnehin schwache Partie immer weiter an Niveau. Nach einem Querschläger von Plattenhardt im eigenen Strafraum kam Müller aus neun Metern volley zum Abschluss, schoss den Ball aber Jarstein in die Arme (65.). Auf der anderen Seite vergab Ibisevic die erste nennenswerte Konterchance der Hertha durch einen schlampigen Pass in Richtung Darida, den Walace leicht ablief (67.).

Ekdal wird zum Matchwinner

Für echte Torgefahr sorgte dann ein Distanzschuss von Darida, den Kyriakos Papadopoulos per Kopf knapp neben den rechten Pfosten abfälschte (75.). Kurz darauf erzielte Ekdal das Tor des Tages. Wood hatte den Ball gewonnen und von der Grundlinie klug zu Hunt zurückgespielt, der den am Elfmeterpunkt lauernden Schweden bediente. Ekdals Schuss schlug unhaltbar oben rechts ein (77.).

Durch den Sieg hat der HSV jetzt ebenso viele Punkte auf dem Konto wie der VfL Wolfsburg (23) und liegt weiterhin nur zwei Zähler hinter Werder Bremen. Die Berliner verpassten es, sich näher an die Champions-League-Plätze heranzuschieben. Mit 37 Punkten bleibt Hertha Tabellenfünfter.

Hamburger SV - Hertha BSC 1:0 (0:0)

1:0 Ekdal (77.)

Hamburger SV: Adler - Diekmeier, Papadopoulos, Jung, Ostrzolek - Ekdal, Walace (73. Sakai) - Müller, Holtby (57. Kostic), Hunt (89. Gregoritsch) - Wood.

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Stark (52. Duda), Skjelbred - Haraguchi (84. Esswein), Darida, Kalou - Ibisevic.

Gelbe Karten: Papadopoulos - Stark, Darida

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych

Zuschauer: 44.000