Hamburger Niederlage in Freiburg "Wir waren schlecht, ganz schlecht"

Sieben Minuten vor Schluss stöhnte Bruno Labbadia auf. Gerade eben hatte Douglas Santos einen Flankenball auf den linken Flügel verfehlt - wieder eine Chance vertan, endlich mal in den Freiburger Strafraum zu kommen. Kurz darauf schoss erneut die Verzweiflung durch Labbadias Körper, als Alen Halilovic unter einem langen Ball wegrutschte - wieder Chance vertan, diesmal auf rechts. Dann war Schluss, Freiburg hatte 1:0 gewonnen, und Hamburgs Trainer starrte nur noch in den Nachthimmel. Er wusste, was die Stunde geschlagen hatte.

Nach nur einem Punkt aus vier Spielen ist man als Trainer normalerweise nicht kurz vor der Entlassung. Zumindest nicht, wenn man eine halbwegs passable Saison hinter sich hat, vor der man wiederum einen Verein vor dem Abstieg bewahrt hat. Normalerweise bleibt einem bei solch einer Vorgeschichte jede Trainerdiskussion erspart. Allerdings ist der HSV kein normaler Verein. Sondern einer, der von einem ehrgeizigen Milliardär finanziert wird, der das Gefühl haben will, dass sich seine vielen Millionen schnell auszahlen. Investor Klaus-Michael Kühne sitzt auf Mallorca und wird langsam unruhig.

In Hamburg haben sie allerdings trotz dieser Gemengelage auch immer noch einen Sportdirektor. Und auch Dietmar Beiersdorfer hatte Labbadia schon vor dem Freiburg-Spiel angezählt. Nun, nach diesem 0:1 sagte er bei Sky ein paar Sätze, die man wirklich nicht als bedingungslose Rückendeckung verstehen konnte: "Ich werde das mit dem Trainer besprechen. Bruno Labbadia ist unser Trainer, ich muss ihm nicht jeden Tag Rückendeckung geben. Aber momentan liefern wir nicht."

Eigentlich ein typisches 0:0-Spiel

Tatsächlich war die Hamburger 0:1-Niederlage ein typisches 0:0-Spiel, und zwar ein eher schwaches mit einem für die Zuschauer extrem ungünstigen Verhältnis von Stockfehlern zu Torchancen. Und doch war es eines, bei dem wohl jeder der 24.000 Zuschauer auf den SC Freiburg gezeigt hätte, wenn er hätte sagen sollen, welche der beiden unsicheren Bundesligamannschaften einen Sieg eher verdient hatte.

Weil der Aufsteiger einfach ein bisschen entschlossener war. Auch, weil man beim HSV nach dem Rückstand nicht den Eindruck hatte, er würde das Spiel noch drehen. Labbadia selbst unternahm am Dienstag dann auch gar nicht erst den Versuch, Werbung in eigener Sache zu machen. Stattdessen sprach er die schwache zweite Halbzeit offen und ehrlich an, verzichtete aber darauf, Sündenböcke zu benennen oder populistische Parolen zu dreschen.

Zu diesem Zeitpunkt war ihm natürlich schon zugetragen worden, was sein Sportdirektor kurz zuvor auch noch gesagt hatte: "Der Frust ist sehr groß, wir haben uns das anders vorgestellt", oder: "Wir waren schlecht, ganz schlecht, speziell in der zweiten Hälfte. Das war völlig unzureichend." Wenn ein Sportdirektor, der als bedächtig gilt, so formuliert, heißt das für den Trainer sicher nichts Gutes.

Spieler sehen die Schuld bei sich selbst

Allerdings hatten die Journalisten nicht den Eindruck, als wären die Bekenntnisse der Spieler zum Trainer geheuchelt - im Gegenteil. Was Johan Djourou und René Adler sagten, waren klare, glaubwürdig klingende Bekenntnisse zum Coach. "Es liegt an uns. Die Diskussion um den Trainer kann ich echt nicht verstehen", sagte Djourou. Und äußerte gleich noch einen frommen Wunsch: "Dieser Verein braucht endlich Stabilität."

Tatsächlich konnte man das Spiel ja auch so lesen, wie Djourou das tat: Hätte Keeper René Adler ("Das Tor nehme ich auf meine Kappe. Es tut mir leid.") vor dem entscheidenden Abstauber von Nils Petersen (70. Minute) nicht entscheidend gepatzt, und hätte Hamburgs Bobby Wood nach einem kapitalen Bock von Freiburgs Nicolas Höfler nicht den Innenpfosten, sondern das Tor getroffen (38.), ja, dann hätte der HSV vielleicht sogar einen oder drei Punkte mitgenommen. Die wären dann zwar unverdient gewesen, allerdings hätte der HSV, würde es danach gehen, auch ein paar Punkte mehr auf dem Konto. Zumindest solche aus der Partie gegen Leverkusen am zweiten Spieltag (1:3).

Als das Spiel schon lange vorbei war, trat dann noch mal Adler vor die Mikrofone und brach eine Lanze für Labbadia: Die Diskussion um dessen Zukunft beim HSV sei affig, sagte der Keeper. "Vor zehn Monaten war Bruno noch der gefeierte Held. Ich finde das absurd. Es liegt an uns selbst!" Deutliche Worte, doch die dürften kaum nach Mallorca durchdringen.