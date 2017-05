Hamburgs Remis gegen Mainz Absteigen, bitte!

Ausgangslage: 1:2, 1:2, 0:4 - dem HSV schien vor dem wichtigen Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 im Abstiegskampf die Puste auszugehen. Dabei sollten sich die Spieler allmählich an solche Partien gewöhnt haben: Hamburg droht nach 2014 und 2015 der erneute Gang in die Relegation. Der Gegner, der nur eines der vergangenen neun Spiele gewonnen hatte, zeigte sich zuletzt leicht verbessert. Ein 2:2 beim Meister aus München und ein 1:0 gegen die Hertha hätten dem Tabellen-15. Mut machen können.

Debütant des Spiels: Im Abstiegskampf setzen Trainer häufig auf erfahrene Profis, die dem Druck in der Regel gewachsen sind. Nicht so beim HSV: Coach Martin Gisdol setzte im Mittelfeld auf den erst 18-jährigen Vasilije Janjicic. Der Schweizer, der bis Ende April noch dem U23-Kader angehörte, hatte zuvor erst sieben Minuten in der Bundesliga auf dem Platz gestanden. Ob das gut ging?

Ergebnis: Immerhin kassierte der HSV keine weitere Niederlage. Gegen Mainz kam der Traditionsklub allerdings nicht über ein 0:0 hinaus. Hier geht es zum Spielbericht.

Die Startformationen:

Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj , Sakai - Janjicic, Jung - Hunt, Holtby, Kostic - Wood

Mainz 05: Huth - Donati, Bell, Balogun, Brosinski - Gbamin, Latza - Öztunali, De Blasis - Córdoba, Muto

Erste Hälfte: War wie erwartet von Nervosität geprägt. Vor allem die Gastgeber enttäuschten spielerisch. Lediglich Filip Kostic kam nach einer Einzelaktion über die linke Seite zu einem gefährlichen Abschluss (14. Minute). Auf der anderen Seite machte HSV-Schlussmann Christian Mathenia zwei gute Chancen von Jhon Córdoba zunichte (6./40.). Ansonsten bekamen die 53.000 Zuschauer im Volkspark ein Spiel mit vielen Fouls und Unterbrechungen geboten.

Fakt des Spiels: Es gibt viele Gründe, warum der HSV erneut im Abstiegskampf steckt. Zum einen ist es die Kreativlosigkeit in der Offensive, zum anderen ist es das spielerische Unvermögen in der Defensive. Für einen erneuten Tiefpunkt sorgte diesbezüglich Hamburgs Kyriakos Papadopoulos: 20 Prozent seiner Pässe kamen bei seinen Mitspielern an, nicht nur für einen Verteidiger ein unterirdischer Wert.

Zweite Hälfte: Wer gedacht hatte, die Spieler nutzen die 15-minütige Unterbrechung für eine schöpferische Pause, der sah sich getäuscht. "Echte" Torchancen gab es eigentliche keine. Auf Mainzer Seite wurde ein Schuss von Jairo von Mathenia entschärft (70.), beim HSV versuchte es der eingewechselte Bakery Jatta aus der Distanz (81.).

Trost des Spiels: Mainz liegt in der Rückrundentabelle mit nur 13 Punkten auf dem vorletzten Platz. Der schwache Auftritt in Hamburg offenbarte viele Probleme der Mannschaft - dennoch können die Gäste mit dem torlosen Remis besser leben als der Gegner. Zu keinem Zeitpunkt der Saison lagen die 05er auf einem Abstiegs- oder Relegationsplatz. Zudem spricht das deutlich bessere Torverhältnis für Mainz (-11/-29).

Treffen "Kann-einfach-nicht" und "Kann-auch-nicht" aufeinander. Unterirdisch. Plädiere für vier Absteiger und vier Aufsteiger #HSVM05 — Carli Underberg (@Carlimann) 7. Mai 2017

Aussicht: Beide Mannschaften demonstrierten eindrucksvoll, dass sie zurecht im Tabellenkeller stehen. Es ist zu befürchten, dass Hamburg erneut in die Relegation muss. An den letzten beiden Spieltagen warten mit Schalke (Auswärts) und Wolfsburg (Heim) zwei namhafte Gegner. Mainz hat mit Frankfurt (Heim) und Köln (Auswärts) das vermeintlich leichtere Restprogramm.